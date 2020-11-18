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В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе, сообщил в среду журналистам РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:54
2020-11-18T10:54
2020-11-18T10:54
ситуация в нагорном карабахе
андрей руденко
владимир путин
москва
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армения
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне", - сказал Руденко.На вопрос о том, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно."Нет, сроков нет", - сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html
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андрей руденко, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире