https://ria.ru/20201118/karabakh-1585125453.html

В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха

В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха

Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе, сообщил в среду журналистам РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:54

2020-11-18T10:54

2020-11-18T10:54

ситуация в нагорном карабахе

андрей руденко

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:117:3072:1845_1400x0_80_0_0_fef2c0efd0c7f799a9fe32220f9922e9.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе, сообщил в среду журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко."Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне", - сказал Руденко.На вопрос о том, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно."Нет, сроков нет", - сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585119321.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей руденко, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире