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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585122519.html
Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
Вооруженные силы РФ были направлены в Нагорный Карабах без предварительного согласия Совета Федерации, поскольку ситуация там развивалась трагически и погибли... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:40
2020-11-18T10:46
ситуация в нагорном карабахе
вооруженные силы рф
андрей клишас
нагорный карабах
совет федерации рф
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ были направлены в Нагорный Карабах без предварительного согласия Совета Федерации, поскольку ситуация там развивалась трагически и погибли российские граждане, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Десятого ноября еще председатель Совета Федерации поручила нам внимательно проанализировать с конституционной точки зрения эту ситуацию, необходимость согласия президенту (для использования ВС РФ за рубежом - ред.). Конечно же, в той ситуации, которая развивалась по трагическому сценарию, люди гибли, погибли, в конце концов, российские граждане, был сбит вертолет российский - президент имел полное право в соответствии с законом "Об обороне", в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать ВС РФ", - сказал Клишас на заседании.В обращении президента, которое в среду рассмотрел Совфед, президент ссылается уже на закон 1995 года о поддержании мира и безопасности, отметил сенатор.Что касается нынешней ситуации, сказал он, то, поскольку российские войска могут находиться в Нагорном Карабахе в течение длительного времени, президент обратился за согласием к Совету Федерации, как это предусмотрено 102 статьей Конституции."Наш комитет считает эту ситуацию с конституционной точки зрения абсолютно правильной", - заявил Клишас.Сенаторы на заседании в среду дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
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вооруженные силы рф, андрей клишас, нагорный карабах, совет федерации рф, азербайджан, армения, в мире

Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда

10:40 18.11.2020 (обновлено: 10:46 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей КоцБлокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ были направлены в Нагорный Карабах без предварительного согласия Совета Федерации, поскольку ситуация там развивалась трагически и погибли российские граждане, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Десятого ноября еще председатель Совета Федерации поручила нам внимательно проанализировать с конституционной точки зрения эту ситуацию, необходимость согласия президенту (для использования ВС РФ за рубежом - ред.). Конечно же, в той ситуации, которая развивалась по трагическому сценарию, люди гибли, погибли, в конце концов, российские граждане, был сбит вертолет российский - президент имел полное право в соответствии с законом "Об обороне", в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать ВС РФ", - сказал Клишас на заседании.
В обращении президента, которое в среду рассмотрел Совфед, президент ссылается уже на закон 1995 года о поддержании мира и безопасности, отметил сенатор.
Что касается нынешней ситуации, сказал он, то, поскольку российские войска могут находиться в Нагорном Карабахе в течение длительного времени, президент обратился за согласием к Совету Федерации, как это предусмотрено 102 статьей Конституции.
"Наш комитет считает эту ситуацию с конституционной точки зрения абсолютно правильной", - заявил Клишас.
Сенаторы на заседании в среду дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВооруженные силы РФАндрей КлишасНагорный КарабахСовет Федерации РФАзербайджанАрменияВ мире
 
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