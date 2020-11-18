https://ria.ru/20201118/karabakh-1585122519.html

Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда

Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда

Вооруженные силы РФ были направлены в Нагорный Карабах без предварительного согласия Совета Федерации, поскольку ситуация там развивалась трагически и погибли... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:40

2020-11-18T10:40

2020-11-18T10:46

ситуация в нагорном карабахе

вооруженные силы рф

андрей клишас

нагорный карабах

совет федерации рф

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ были направлены в Нагорный Карабах без предварительного согласия Совета Федерации, поскольку ситуация там развивалась трагически и погибли российские граждане, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Десятого ноября еще председатель Совета Федерации поручила нам внимательно проанализировать с конституционной точки зрения эту ситуацию, необходимость согласия президенту (для использования ВС РФ за рубежом - ред.). Конечно же, в той ситуации, которая развивалась по трагическому сценарию, люди гибли, погибли, в конце концов, российские граждане, был сбит вертолет российский - президент имел полное право в соответствии с законом "Об обороне", в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать ВС РФ", - сказал Клишас на заседании.В обращении президента, которое в среду рассмотрел Совфед, президент ссылается уже на закон 1995 года о поддержании мира и безопасности, отметил сенатор.Что касается нынешней ситуации, сказал он, то, поскольку российские войска могут находиться в Нагорном Карабахе в течение длительного времени, президент обратился за согласием к Совету Федерации, как это предусмотрено 102 статьей Конституции."Наш комитет считает эту ситуацию с конституционной точки зрения абсолютно правильной", - заявил Клишас.Сенаторы на заседании в среду дали согласие президенту РФ на использование вооруженных сил за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

https://ria.ru/20201117/mirotvortsy-1585036858.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев 2020-11-18T10:40 true PT0M45S

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вооруженные силы рф, андрей клишас, нагорный карабах, совет федерации рф, азербайджан, армения, в мире