https://ria.ru/20201118/erevan-1585220486.html

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:32

2020-11-18T17:32

2020-11-18T17:52

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости."Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину", — заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.В акции участвуют в том числе лидеры оппозиции, которых в среду вызвали в Специальную следственную службу для предъявления обвинений по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка". Максимальная санкция по ней предусматривает арест на два месяца.После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе с прошлой недели в Ереване проходят протестные акции. Среди требований митингующих — отставка премьер-министра страны, создание временного правительства и проведение досрочных выборовСоглашение по КарабахуВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html

баку

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире