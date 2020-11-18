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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/erevan-1585220486.html
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:32
2020-11-18T17:52
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
дашнакцутюн
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости."Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину", — заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.В акции участвуют в том числе лидеры оппозиции, которых в среду вызвали в Специальную следственную службу для предъявления обвинений по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка". Максимальная санкция по ней предусматривает арест на два месяца.После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе с прошлой недели в Ереване проходят протестные акции. Среди требований митингующих — отставка премьер-министра страны, создание временного правительства и проведение досрочных выборовСоглашение по КарабахуВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html
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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

17:32 18.11.2020 (обновлено: 17:52 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 18 ноя — РИА Новости. На площади Свободы в Ереване начался митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
"Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину", — заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
В акции участвуют в том числе лидеры оппозиции, которых в среду вызвали в Специальную следственную службу для предъявления обвинений по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка". Максимальная санкция по ней предусматривает арест на два месяца.
После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе с прошлой недели в Ереване проходят протестные акции. Среди требований митингующих — отставка премьер-министра страны, создание временного правительства и проведение досрочных выборов
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Соглашение по Карабаху

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеДашнакцутюнНикол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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