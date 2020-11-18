https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

Полный локдаун? Что сейчас происходит в городах Европы

Полный локдаун? Что сейчас происходит в городах Европы

Европа осталась без традиционной рождественской магии — ярмарок почти нигде не будет. В Праге на Карловом мосту можно сделать селфи в полном одиночестве, а... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T08:00

2020-11-18T08:00

2020-11-18T12:23

коронавирус covid-19

туризм

канарские острова

великобритания

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Европа осталась без традиционной рождественской магии — ярмарок почти нигде не будет. В Праге на Карловом мосту можно сделать селфи в полном одиночестве, а местные жители встречаются на автозаправках. Парижане гадают, выпустят ли их погулять на праздники. В Лондоне нельзя позвать в гости родственника, зато няню — можно. В Италии кафе и бары работают с пяти утра, но лишь до шести вечера. О том, какие еще ограничения действуют в Европе, — в материале РИА Новости.До встречи на заправке!"В центре Праги, который живет туристами, очень-очень пусто. Кафе, рестораны, бары закрыты. Пытаются продавать еду навынос, но — некому!" — рассказывает гид Ульяна. Локдаун объявили еще 22 октября до 3 ноября, теперь — уже до 21-го. Но, скорее всего, снова продлят. Чехия одной из первых стран в Европе ощутила вторую волну коронавируса, гостей из соседних государств не видно с лета.Кинотеатры, музеи, галереи, библиотеки, замки, зоопарки и до карантина перестали пускать посетителей. Работают только магазины первой необходимости: продуктовые, бытовой химии, аптеки — и те лишь до девяти вечера (позже на улицу без необходимости выходить запрещено). По воскресеньям и они закрыты. Все закупаются заранее. Если не получается, единственный вариант — торговые точки на автозаправках. Там же горожане встречаются, общаются, пьют кофе.Потом снова закроютВо Франции, по словам гида по Парижу Киры Поти, продлили карантин как минимум до начала декабря. "Хотя второй локдаун менее жесткий: школы работают, открыты парки, — рассказывает она. — Но кафе, рестораны и магазины не первой необходимости закрыты. Гулять можно не больше часа и в пределах километра от дома". Для любого выхода требуется специальное письменное удостоверение, которое горожанин сам заполняет.Насчет предстоящих праздников, по ее словам, пока ничего не понятно: "Пессимисты считают, что будем и в Рождество сидеть, а оптимисты — что отпустят погулять, а потом снова закроют".Противоречивые правилаПо словам россиянки, которая живет в Великобритании, локдаун там продлится до 2 декабря. Правила достаточно противоречивы. С одной стороны, разрешено выходить только за продуктами, в аптеку и к врачам. Но с другой — прогулки в парках приветствуются. Позвать в гости, скажем, подругу — нельзя, но няню пускают, как и домработницу."Встречаться можно только на открытом воздухе компанией максимум в шесть человек", — уточняет Наталья Склярова из Лондона. — В ботанические сады и усадьбы вход ограничен, и планировать такие мероприятия нужно заранее онлайн".Школы, университеты, колледжи и даже образовательные курсы работают. А там встречаются люди, которые вообще едва знакомы. "Если кто-то заболевает, то изолируют сразу весь класс вместе с членами семей учеников", — говорит Наталья.Торговые точки закрыты, кроме тех, что продают товары первой необходимости. В этот список попали, например, строительные магазины. Многие сервисы работают, но парикмахерские и спортзалы — нет.Нельзя поесть в общепите, многие бары и пабы предпочли полностью закрыться. Рестораны в основном доставляют блюда на дом или обслуживают клиентов навынос через двери и окна. Некоторым кафе удалось доказать, что их товар — первой необходимости, добавляет Наталья. Например, пекарня может продавать не только хлеб, но и пирожные, однако там никто не сидит за столиками.Концертные залы и клубы так и не открывались с марта. Музеи несколько месяцев работали по предварительному бронированию, но сейчас закрыты. Театры (далеко не все) также чуть-чуть "приоткрылись", а теперь снова недоступны. Многие культурные объекты — замки, усадьбы — не видели гостей с весны.Жизнь в "красной зоне"Регионы Италии разделены на три зоны по степени ограничений: "желтая" (щадящий режим), "оранжевая" (более строгий) и "красная" (тотальный локдаун). И если в начале ноября основная часть территории страны была желтой, то сейчас преобладают оранжевый и красный."Я живу в Тоскане, сейчас это "красная зона". У нас запрещено выходить из дома, кроме как в продуктовый магазин, в аптеку, к врачу или на работу", — рассказывает Татьяна Алешкина из Флоренции.В других регионах комендантский час с 22:00 до 5:00. Бары, пабы, рестораны, кафе, кондитерские работают с пяти до 18 и должны вывешивать табличку с указанием максимального числа гостей. Разрешено посещение парков, вилл и скверов, но без скопления людей.Музеи, кинотеатры, театры, концертные залы закрыты везде. Запрещены празднования и в помещении, и на открытом воздухе, фольклорные фестивали, ярмарки и все подобные мероприятия.Спортивные клубы не работают по всей стране. Но в "желтой зоне" можно тренироваться на улице, отмечает Татьяна. Больше шести не собиратьсяВ Испании особый режим действует до 9 мая 2021 года. Везде, за исключением Канар, — комендантский час с 23:00 до 6:00. Но некоторые регионы решили "запирать" жителей на час раньше. Выходить из дома можно лишь по уважительной причине. Собираться группами — не более шести человек.Режим имеют право "доограничивать" местные власти. В 11 регионах действует так называемая изоляция по периметру, запрет на передвижение между муниципалитетами. "Не только ночью, но и днем нельзя поехать в соседний город или деревню", — говорит европейский корреспондент ВГТРК Дарья Григорова. По словам Дарьи, в Мадриде за пять дней интенсивной работы и поездок по городу она ни разу не встретила ни одного блокпоста или проверки. Хотя отдельные районы объявлены "красной" зоной, из которой без необходимости выезжать нельзя. Она отметила, что полиция больше всего сконцентрирована на частных вечеринках и подпольно работающих после полуночи барах и клубах: "За одни выходные накрывают до 300 разных мест в одной только столице". В остальном обстановка спокойная. "И после полуночи на улицах есть горожане, которые явно не едут с работы домой, а гуляют по центру, — говорит Дарья. — На группу в несколько человек полиция, если она вообще есть, не обратит внимание". Но большинство мадридцев, по ее словам, и сами не стремятся что-то нарушать, и рестораторы жалуются, что клиенты просто боятся идти в общепит, хоть он и работает. Туристов нет. Только, по словам Сергея, на Канарских островах "полно гостей из Великобритании и Германии, с которыми у этой территории безопасный туристический коридор".Он говорит, что сами испанцы стараются уезжать на природу, "все уходят в горы", где не нужно носить маски.Полный и ограниченный карантинВ Греции карантин ввели с 7 ноября. Чтобы выйти из дома, необходимо отправить властям СМС-сообщение. "Меры на три недели. Давайте позволим себе более нормальный декабрь, чтобы празднование было похоже на прежние годы", — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Еще до этого закрылись рестораны, кафе, бары, музеи, тренажерные залы и кинотеатры.Со вчерашнего дня полный локдаун объявили и в Австрии. Перестали работать парикмахерские, торговые точки — кроме магазинов с товарами ежедневной необходимости, почты, банков и аптек.

https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html

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коронавирус covid-19, туризм, канарские острова, великобритания, франция, лондон, чехия, греция, барселона (город), прага, италия, испания, париж, европа