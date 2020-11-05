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В Греции введут локдаун на три недели из-за коронавируса
В Греции введут локдаун на три недели из-за коронавируса
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении общего локдауна в стране на три недели из-за COVID. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:13
2020-11-05T14:06
кириакос мицотакис
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
греция
в мире
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении общего локдауна в стране на три недели из-за COVID."С утра субботы, 7 ноября, в стране вводится режим полной изоляции. Решение вступит в силу в 6 утра и будет действовать в течение трех недель", - сказал Мицотакис, выступая на внеочередном брифинге, который транслирует греческое общественное телевидение ERT.Это второй карантин в Греции с начала пандемии, он вводится в связи с ростом количества инфицированных.Для того, чтобы выйти из дома, необходимо отправить СМС-сообщение с уведомлением о цели выхода. "Почему именно сейчас? Ответ ясен. За последние пять дней мы наблюдаем экспоненциальный рост заболеваемости. Почти 10 тысяч случаев за пять дней. Мы увидели значительное увеличение количества интубированных пациентов, госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Мы должны остановить эту волну", - сказал Мицотакис.Он сказал, что если новые меры не сработают, то через 15 дней давление на систему здравоохранения будет невыносимым, и он ни в коем случае не может этого допустить.По его словам, 50 мест в отделении интенсивной терапии в одной из крупнейших больниц Аттики "Сотирио" с такими темпами можно было бы заполнить за 3-4 дня.Мицотакис заявил также, что научные данные не должны быть предметом споров. "Окончательные решения принимаются правительством и мной лично, но научные данные не подлежат обсуждению", - сказал премьер.Премьер пообещал помощь тем, кто лишится заработка из-за ограничений."Те трудящиеся, которые будут отстранены от работы в ноябре, получат помощь в начале декабря 800 вместо 534 евро в дополнение к рождественскому подарку. Кроме того, все пособия по безработице, срок действия которых истекает в сентябре и декабре, продлены на два месяца. Наконец, будет предоставлена единовременная помощь в размере 400 евро безработным, которые длительное время не имеют работы и не получают субсидии", - сказал Мицотакис.Вместе с ним в брифинге участвует главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас, который привел эпидемиологические данные.В Греции с 3 ноября уже действуют жёсткие ограничения - введён комендантский час и запрещено передвижение с 12.00 ночи до 5.00 утра, маски обязательны везде - как в помещении, так и на улице. На месяц закрыты предприятия общепита, им разрешена доставка еды на дом и продажа навынос.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кириакос мицотакис, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире

В Греции введут локдаун на три недели из-за коронавируса

13:13 05.11.2020 (обновлено: 14:06 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении общего локдауна в стране на три недели из-за COVID.
"С утра субботы, 7 ноября, в стране вводится режим полной изоляции. Решение вступит в силу в 6 утра и будет действовать в течение трех недель", - сказал Мицотакис, выступая на внеочередном брифинге, который транслирует греческое общественное телевидение ERT.
Это второй карантин в Греции с начала пандемии, он вводится в связи с ростом количества инфицированных.
"Это будет похоже, но не будет таким, как в марте – апреле. Детские сады и начальные школы будут открыты. Гимназии и лицеи будут закрыты, занятия будут идти по интернету. Большая разница в том, что теперь использование маски, очевидно, обязательно при всех передвижениях", - сказал Мицотакис.
Для того, чтобы выйти из дома, необходимо отправить СМС-сообщение с уведомлением о цели выхода. "Почему именно сейчас? Ответ ясен. За последние пять дней мы наблюдаем экспоненциальный рост заболеваемости. Почти 10 тысяч случаев за пять дней. Мы увидели значительное увеличение количества интубированных пациентов, госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Мы должны остановить эту волну", - сказал Мицотакис.
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Он сказал, что если новые меры не сработают, то через 15 дней давление на систему здравоохранения будет невыносимым, и он ни в коем случае не может этого допустить.
По его словам, 50 мест в отделении интенсивной терапии в одной из крупнейших больниц Аттики "Сотирио" с такими темпами можно было бы заполнить за 3-4 дня.
"Я предпочитаю принять решительные меры раньше, чем позже. Многие европейские страны были вынуждены пойти на такие меры, когда эпидемия уже миновала. Я не буду подвергать опасности жизнь наших сограждан. Меры на три недели. Давайте позволим себе более нормальный декабрь, чтобы празднование было похоже на прежние годы", - добавил премьер.
Мицотакис заявил также, что научные данные не должны быть предметом споров. "Окончательные решения принимаются правительством и мной лично, но научные данные не подлежат обсуждению", - сказал премьер.
Премьер пообещал помощь тем, кто лишится заработка из-за ограничений.
"Те трудящиеся, которые будут отстранены от работы в ноябре, получат помощь в начале декабря 800 вместо 534 евро в дополнение к рождественскому подарку. Кроме того, все пособия по безработице, срок действия которых истекает в сентябре и декабре, продлены на два месяца. Наконец, будет предоставлена единовременная помощь в размере 400 евро безработным, которые длительное время не имеют работы и не получают субсидии", - сказал Мицотакис.
Вместе с ним в брифинге участвует главный эпидемиолог Греции профессор Сотирис Циодрас, который привел эпидемиологические данные.
В Греции с 3 ноября уже действуют жёсткие ограничения - введён комендантский час и запрещено передвижение с 12.00 ночи до 5.00 утра, маски обязательны везде - как в помещении, так и на улице. На месяц закрыты предприятия общепита, им разрешена доставка еды на дом и продажа навынос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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