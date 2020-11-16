https://ria.ru/20201116/tenerife-1584881836.html

На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей

На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей

На Канарских островах ужесточают ограничения из-за коронавируса, в первую очередь это касается Тенерифе, сообщает Express. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:01

2020-11-16T18:01

2020-11-16T18:01

канарские острова

туризм

коронавирус covid-19

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новости - туризм

тенерифе

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На Канарских островах ужесточают ограничения из-за коронавируса, в первую очередь это касается Тенерифе, сообщает Express. Новые меры будут действовать по крайней мере до 21 ноября, так как уровень заболеваемости COVID-19 на Тенерифе выше, чем на других островах, включая Лансароте, Гран-Канарию и Фуэртевентуру.В частности, власти уменьшили пропускную способность пляжей. Кроме того, можно собираться группами не более шести человек.Возможная загрузка кафе, ресторанов и баров сократилась до трети от максимальной. Закрываются они в 23:00, а не в полночь, как раньше. На террасах запрещено курение. Максимальное число людей в туристических группах составляет 20 человек.Уровень заболеваемости на Тенерифе составляет 60,58 случая на 100 тысяч жителей (40,4 для Канарских островов в целом), что, по данным министерства здравоохранения Испании, ставит его в группу среднего риска.

https://ria.ru/20201116/bali-1584865013.html

канарские острова

тенерифе

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канарские острова, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, тенерифе