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На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
На Канарских островах ужесточают ограничения из-за коронавируса, в первую очередь это касается Тенерифе, сообщает Express. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:01
2020-11-16T18:01
канарские острова
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коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
тенерифе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На Канарских островах ужесточают ограничения из-за коронавируса, в первую очередь это касается Тенерифе, сообщает Express. Новые меры будут действовать по крайней мере до 21 ноября, так как уровень заболеваемости COVID-19 на Тенерифе выше, чем на других островах, включая Лансароте, Гран-Канарию и Фуэртевентуру.В частности, власти уменьшили пропускную способность пляжей. Кроме того, можно собираться группами не более шести человек.Возможная загрузка кафе, ресторанов и баров сократилась до трети от максимальной. Закрываются они в 23:00, а не в полночь, как раньше. На террасах запрещено курение. Максимальное число людей в туристических группах составляет 20 человек.Уровень заболеваемости на Тенерифе составляет 60,58 случая на 100 тысяч жителей (40,4 для Канарских островов в целом), что, по данным министерства здравоохранения Испании, ставит его в группу среднего риска.
https://ria.ru/20201116/bali-1584865013.html
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канарские острова, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, тенерифе

На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей

18:01 16.11.2020
 
© AP PhotoСотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На Канарских островах ужесточают ограничения из-за коронавируса, в первую очередь это касается Тенерифе, сообщает Express.
Новые меры будут действовать по крайней мере до 21 ноября, так как уровень заболеваемости COVID-19 на Тенерифе выше, чем на других островах, включая Лансароте, Гран-Канарию и Фуэртевентуру.
В частности, власти уменьшили пропускную способность пляжей. Кроме того, можно собираться группами не более шести человек.
Возможная загрузка кафе, ресторанов и баров сократилась до трети от максимальной. Закрываются они в 23:00, а не в полночь, как раньше. На террасах запрещено курение.
Максимальное число людей в туристических группах составляет 20 человек.
Уровень заболеваемости на Тенерифе составляет 60,58 случая на 100 тысяч жителей (40,4 для Канарских островов в целом), что, по данным министерства здравоохранения Испании, ставит его в группу среднего риска.
Бали. Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16:48Туризм
На Бали обсуждают введение запрета на алкоголь
 
ТуризмКанарские островаКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмТенерифе
 
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