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Горячие туры на юг Африки. Что посмотреть в ЮАР
Горячие туры на юг Африки. Что посмотреть в ЮАР
Дорога из России в самую южную страну Африки с пересадкой в Турции или ОАЭ занимает около суток. Но долгий путь — не преграда для тех, кто хочет увидеть... РИА Новости, 17.11.2020
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еда - туризм
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маршруты - туризм
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Дорога из России в самую южную страну Африки с пересадкой в Турции или ОАЭ занимает около суток. Но долгий путь — не преграда для тех, кто хочет увидеть экзотических животных в естественной среде обитания, искупаться в двух океанах и попробовать вино, которое пил Наполеон. Как провести отпуск в ЮАР с максимальной пользой — в фотоленте РИА Новости.
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еда - туризм, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, что посмотреть , куда сходить , маршруты - туризм, фото, туризм, юар

Горячие туры на юг Африки. Что посмотреть в ЮАР

08:00 17.11.2020
 
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Дорога из России в самую южную страну Африки с пересадкой в Турции или ОАЭ занимает около суток. Но долгий путь — не преграда для тех, кто хочет увидеть экзотических животных в естественной среде обитания, искупаться в двух океанах и попробовать вино, которое пил Наполеон. Как провести отпуск в ЮАР с максимальной пользой — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

На прошлой неделе власти ЮАР объявили о возобновлении приема иностранцев. Для въезда туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.

Вид на Кейптаун
1 из 20

На прошлой неделе власти ЮАР объявили о возобновлении приема иностранцев. Для въезда туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen

В ЮАР открыты музеи, кафе, бары, рестораны, нацпарки. В зданиях маски обязательны, на улицах большинство их тоже не снимают.

"Перед входом в рестораны у посетителей проверяют температуру и часто просят оставить информацию о себе — паспортные данные, номер телефона — на случай, если кто-то из окружающих заболеет коронавирусом. Тогда власти смогут найти всех, кто с ним контактировал, предупредить или протестировать", — рассказывает гид Анастасия Салюкова. И пока гости дожидаются заказа, их попросят быть в маске.

Район Бо-Каап в Кейптауне
2 из 20

В ЮАР открыты музеи, кафе, бары, рестораны, нацпарки. В зданиях маски обязательны, на улицах большинство их тоже не снимают.

"Перед входом в рестораны у посетителей проверяют температуру и часто просят оставить информацию о себе — паспортные данные, номер телефона — на случай, если кто-то из окружающих заболеет коронавирусом. Тогда власти смогут найти всех, кто с ним контактировал, предупредить или протестировать", — рассказывает гид Анастасия Салюкова. И пока гости дожидаются заказа, их попросят быть в маске.

© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

Большинство туристов прилетают в Кейптаун, говорит гид Ирина Мартенс.

В Йоханнесбург — молодой город и деловую столицу — в основном едут бизнес-путешественники.

В Дурбан направляются ради заповедника Хлухлуве-Умфолози и Драконовых гор — самых высоких и живописных в стране.

Город Йоханесбург
3 из 20

Большинство туристов прилетают в Кейптаун, говорит гид Ирина Мартенс.

В Йоханнесбург — молодой город и деловую столицу — в основном едут бизнес-путешественники.

В Дурбан направляются ради заповедника Хлухлуве-Умфолози и Драконовых гор — самых высоких и живописных в стране.

© РИА Новости / Сергей Субботин
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© Фото : Pixabay / Herbert Bieser

В заповеднике на сафари можно увидеть большую пятерку млекопитающих — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

Жирафы в национальном парке Хлухлуве-Умфолози
4 из 20

В заповеднике на сафари можно увидеть большую пятерку млекопитающих — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

© Фото : Pixabay / Herbert Bieser
© Фото : Pixabay / Geoffery iGV

В самый известный и старейший в стране нацпарк Крюгера удобнее добираться из Йоханнесбурга, советует Анастасия Салюкова. Наблюдать за животными в естественной среде хочется целый день, и даже не один.

Зебра в национальном парке Крюгера в ЮАР
5 из 20

В самый известный и старейший в стране нацпарк Крюгера удобнее добираться из Йоханнесбурга, советует Анастасия Салюкова. Наблюдать за животными в естественной среде хочется целый день, и даже не один.

© Фото : Pixabay / Geoffery iGV
© Depositphotos / Riaanvdberg

В Кейптауне самая интересная архитектура, много исторических домов в голландском или английском стиле, рассказывает Ирина Мартенс.

Визитная карточка города — Столовая гора высотой чуть более тысячи метров. Туда можно подняться по канатной дороге, а спуститься, любуясь окрестностями, по многочисленным тропам для хайкинга.

Вид на Столовую гору, Кейптаун, ЮАР
6 из 20

В Кейптауне самая интересная архитектура, много исторических домов в голландском или английском стиле, рассказывает Ирина Мартенс.

Визитная карточка города — Столовая гора высотой чуть более тысячи метров. Туда можно подняться по канатной дороге, а спуститься, любуясь окрестностями, по многочисленным тропам для хайкинга.

© Depositphotos / Riaanvdberg
© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen

На Столовой горе водятся забавные животные — капские даманы (местные называют их "дасси"). Они похожи на кроликов, только с короткими ушами.

Капский даман в национальном парке Столовая гора
7 из 20

На Столовой горе водятся забавные животные — капские даманы (местные называют их "дасси"). Они похожи на кроликов, только с короткими ушами.

© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen
© Фото : Pixabay / cocoparisienne

Туристический центр Кейптауна — набережная Виктории и Альфреда. Там сосредоточено большинство ресторанов и магазинов, объясняет Ирина Мартенс.

В этом месте, а также в районе Кемпс-Бэй — веселая ночная жизнь и большинство баров. Одни из самых знаменитых — "Шимис" и "Шиншилла", говорит Анастасия Салюкова. "Оттуда замечательный вид на океан, можно взять коктейль и встретить закат", — добавляет она.

Кейптаун, ЮАР
8 из 20

Туристический центр Кейптауна — набережная Виктории и Альфреда. Там сосредоточено большинство ресторанов и магазинов, объясняет Ирина Мартенс.

В этом месте, а также в районе Кемпс-Бэй — веселая ночная жизнь и большинство баров. Одни из самых знаменитых — "Шимис" и "Шиншилла", говорит Анастасия Салюкова. "Оттуда замечательный вид на океан, можно взять коктейль и встретить закат", — добавляет она.

© Фото : Pixabay / cocoparisienne
CC BY-SA 3.0 / Noa Cafri / Potjiekos pot.

В городе стоит посетить рестораны африканской кухни. В некоторых платят за вход, а потом едят, сколько захочется. Отправляйтесь на дегустацию в "Голд", "Мама Африка" и "Карибу", советует Анастасия Салюкова.

"Попробуйте потьекос — рагу с морепродуктами, или боботи — запеченное мясо с травами, яйцом, изюмом, соусом, тыквой и рисом. На десерт — малва-пудинг — бисквит, пропитанный карамельным сиропом".

Потьекос
9 из 20

В городе стоит посетить рестораны африканской кухни. В некоторых платят за вход, а потом едят, сколько захочется. Отправляйтесь на дегустацию в "Голд", "Мама Африка" и "Карибу", советует Анастасия Салюкова.

"Попробуйте потьекос — рагу с морепродуктами, или боботи — запеченное мясо с травами, яйцом, изюмом, соусом, тыквой и рисом. На десерт — малва-пудинг — бисквит, пропитанный карамельным сиропом".

CC BY-SA 3.0 / Noa Cafri / Potjiekos pot.
CC BY-SA 4.0 / Olga Ernst / Biltong and Droëwors, South Africa / Cropped image

Обязательно купите билтонг — сушенное на солнце мясо коров, антилоп и других животных, советуют гиды. Его можно привести с собой — оно не испортится за время перелета.

Разные виды билтонга и друворса в ЮАР
10 из 20

Обязательно купите билтонг — сушенное на солнце мясо коров, антилоп и других животных, советуют гиды. Его можно привести с собой — оно не испортится за время перелета.

CC BY-SA 4.0 / Olga Ernst / Biltong and Droëwors, South Africa / Cropped image
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

Отдельного внимания гурманов заслуживает местный вариант фиш-энд-чипс. ЮАР — бывшая английская колония, и это британское блюдо здесь очень вкусно готовят, отмечает Анастасия.

Рыба и картофель фри в ресторане ЮАР
11 из 20

Отдельного внимания гурманов заслуживает местный вариант фиш-энд-чипс. ЮАР — бывшая английская колония, и это британское блюдо здесь очень вкусно готовят, отмечает Анастасия.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
© Фото : Pixabay / Pixstar

Но в Кейптауне путешественникам лучше не покидать туристическую зону и не ходить в неблагополучные бедные районы.

"Есть простое правило: до тех пор, пока вокруг вас гуляют люди, вы в безопасности, — объясняет Анастасия Салюкова. — Как только вы остались одни — пора домой".

Пляж в Кейптауне
12 из 20

Но в Кейптауне путешественникам лучше не покидать туристическую зону и не ходить в неблагополучные бедные районы.

"Есть простое правило: до тех пор, пока вокруг вас гуляют люди, вы в безопасности, — объясняет Анастасия Салюкова. — Как только вы остались одни — пора домой".

© Фото : Pixabay / Pixstar
© commons.wikimedia.org

Примерно в 70 километрах от Кейптауна находится Дорога садов — уникальное место. Правда, садов там нет, но по всему пути — 200 километров вдоль побережья Индийского океана — встречается много маленьких уютных поселков, озер, лесов.

Город Найсна — самое популярное место. Там мягкий климат, живописные лагуны, поля для занятий гольфом и яхтенным спортом. Распространенный сувенир оттуда — статуэтки из дерева.

А еще это столица устриц — здесь проводят посвященный им фестиваль.

Устрица
13 из 20

Примерно в 70 километрах от Кейптауна находится Дорога садов — уникальное место. Правда, садов там нет, но по всему пути — 200 километров вдоль побережья Индийского океана — встречается много маленьких уютных поселков, озер, лесов.

Город Найсна — самое популярное место. Там мягкий климат, живописные лагуны, поля для занятий гольфом и яхтенным спортом. Распространенный сувенир оттуда — статуэтки из дерева.

А еще это столица устриц — здесь проводят посвященный им фестиваль.

© commons.wikimedia.org
© Фото : Pixabay / Massimiliano Rovatti

Неподалеку расположен "Эддо-Элефант" — третий по величине заповедник в стране. Там обитает более 600 слонов, а также 400 капских буйволов и полсотни черных носорогов — сейчас они под угрозой исчезновения. Для туристов организуют сафари.

Слоны в национальном парке Эддо-Элефант в ЮАР
14 из 20

Неподалеку расположен "Эддо-Элефант" — третий по величине заповедник в стране. Там обитает более 600 слонов, а также 400 капских буйволов и полсотни черных носорогов — сейчас они под угрозой исчезновения. Для туристов организуют сафари.

© Фото : Pixabay / Massimiliano Rovatti
© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen

Мыс Доброй Надежды — нацпарк, где можно покататься на велосипеде, заняться хайкингом. А также — встретить бабуинов, диких страусов, каракалов, морских котиков и даже увидеть китов, рассказывает Анастасия Салюкова. Обычно путешественники направляются к местному маяку — от него открывается замечательный вид на пляж.

Еще там есть тропа заброшенных кораблей: у мыса погибло много судов, их обломки лежат прямо на берегу.

Маяк на мысе Кейп-Пойнт
15 из 20

Мыс Доброй Надежды — нацпарк, где можно покататься на велосипеде, заняться хайкингом. А также — встретить бабуинов, диких страусов, каракалов, морских котиков и даже увидеть китов, рассказывает Анастасия Салюкова. Обычно путешественники направляются к местному маяку — от него открывается замечательный вид на пляж.

Еще там есть тропа заброшенных кораблей: у мыса погибло много судов, их обломки лежат прямо на берегу.

© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen
© Фото : Pixabay / Max Moser

В получасе езды от мыса Доброй Надежды — Боулдерс-Бич. Это пляж, где обитают пингвины, объясняет Ирина Мартенс.

Из бухты Хаут-Бэй можно отправиться в круиз к островам, где живут морские котики.

С июля по конец ноября недалеко от Кейптауна туристы могут наблюдать за китами, которые приплывают для спаривания и выведения потомства.

Пингвины на пляже в Кейптауне
16 из 20

В получасе езды от мыса Доброй Надежды — Боулдерс-Бич. Это пляж, где обитают пингвины, объясняет Ирина Мартенс.

Из бухты Хаут-Бэй можно отправиться в круиз к островам, где живут морские котики.

С июля по конец ноября недалеко от Кейптауна туристы могут наблюдать за китами, которые приплывают для спаривания и выведения потомства.

© Фото : Pixabay / Max Moser
© Фото : Pixabay / SparklingGirl

В ЮАР более 500 виноделен, и у каждой своя изюминка. В одной можно пообщаться с животными, в другой — приобрести оливковое масло или попасть на дегустацию сыров. Еще при них — самые лучшие рестораны, говорит Ирина Мартенс.

Винодельня Констанция
17 из 20

В ЮАР более 500 виноделен, и у каждой своя изюминка. В одной можно пообщаться с животными, в другой — приобрести оливковое масло или попасть на дегустацию сыров. Еще при них — самые лучшие рестораны, говорит Ирина Мартенс.

© Фото : Pixabay / SparklingGirl
© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen

"Посетите Грут Констанцию — самую старую винодельню, напиток из которой любил Наполеон. Ему на остров Святой Елены доставляли по 30 бутылок каждый месяц", — рассказывает Анастасия Салюкова.

Вино оттуда можно привезти в качестве сувенира (бутылка стоит около 40 долларов).

Винодельня Грут Констанция в ЮАР
18 из 20

"Посетите Грут Констанцию — самую старую винодельню, напиток из которой любил Наполеон. Ему на остров Святой Елены доставляли по 30 бутылок каждый месяц", — рассказывает Анастасия Салюкова.

Вино оттуда можно привезти в качестве сувенира (бутылка стоит около 40 долларов).

© Фото : Pixabay / Jean van der Meulen
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

Туристы увозят из ЮАР чай "Ройбуш", "Амарулу" — сливочный ликер из плодов слоновьего дерева, паштет из антилоп или даже крокодила, консервированные устрицы, соус чатни с кусочками манго.

Украшения на рынке в Кейптауне
19 из 20

Туристы увозят из ЮАР чай "Ройбуш", "Амарулу" — сливочный ликер из плодов слоновьего дерева, паштет из антилоп или даже крокодила, консервированные устрицы, соус чатни с кусочками манго.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
© Фото : Pixabay / Sharon Ang

Также гости покупают африканские украшения, одежду, маски, изделия из бисера для дома, страусиные яйца и косметику с соком алоэ.

Девушка в Кейптауне
20 из 20

Также гости покупают африканские украшения, одежду, маски, изделия из бисера для дома, страусиные яйца и косметику с соком алоэ.

© Фото : Pixabay / Sharon Ang
 
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