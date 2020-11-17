Горячие туры на юг Африки. Что посмотреть в ЮАР

В ЮАР открыты музеи, кафе, бары, рестораны, нацпарки. В зданиях маски обязательны, на улицах большинство их тоже не снимают.

"Перед входом в рестораны у посетителей проверяют температуру и часто просят оставить информацию о себе — паспортные данные, номер телефона — на случай, если кто-то из окружающих заболеет коронавирусом. Тогда власти смогут найти всех, кто с ним контактировал, предупредить или протестировать", — рассказывает гид Анастасия Салюкова. И пока гости дожидаются заказа, их попросят быть в маске.