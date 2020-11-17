Горячие туры на юг Африки. Что посмотреть в ЮАР
На прошлой неделе власти ЮАР объявили о возобновлении приема иностранцев. Для въезда туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.
На прошлой неделе власти ЮАР объявили о возобновлении приема иностранцев. Для въезда туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.
В ЮАР открыты музеи, кафе, бары, рестораны, нацпарки. В зданиях маски обязательны, на улицах большинство их тоже не снимают.
"Перед входом в рестораны у посетителей проверяют температуру и часто просят оставить информацию о себе — паспортные данные, номер телефона — на случай, если кто-то из окружающих заболеет коронавирусом. Тогда власти смогут найти всех, кто с ним контактировал, предупредить или протестировать", — рассказывает гид Анастасия Салюкова. И пока гости дожидаются заказа, их попросят быть в маске.
В ЮАР открыты музеи, кафе, бары, рестораны, нацпарки. В зданиях маски обязательны, на улицах большинство их тоже не снимают.
"Перед входом в рестораны у посетителей проверяют температуру и часто просят оставить информацию о себе — паспортные данные, номер телефона — на случай, если кто-то из окружающих заболеет коронавирусом. Тогда власти смогут найти всех, кто с ним контактировал, предупредить или протестировать", — рассказывает гид Анастасия Салюкова. И пока гости дожидаются заказа, их попросят быть в маске.
Большинство туристов прилетают в Кейптаун, говорит гид Ирина Мартенс.
В Йоханнесбург — молодой город и деловую столицу — в основном едут бизнес-путешественники.
В Дурбан направляются ради заповедника Хлухлуве-Умфолози и Драконовых гор — самых высоких и живописных в стране.
Большинство туристов прилетают в Кейптаун, говорит гид Ирина Мартенс.
В Йоханнесбург — молодой город и деловую столицу — в основном едут бизнес-путешественники.
В Дурбан направляются ради заповедника Хлухлуве-Умфолози и Драконовых гор — самых высоких и живописных в стране.
В заповеднике на сафари можно увидеть большую пятерку млекопитающих — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.
В заповеднике на сафари можно увидеть большую пятерку млекопитающих — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.
В самый известный и старейший в стране нацпарк Крюгера удобнее добираться из Йоханнесбурга, советует Анастасия Салюкова. Наблюдать за животными в естественной среде хочется целый день, и даже не один.
В самый известный и старейший в стране нацпарк Крюгера удобнее добираться из Йоханнесбурга, советует Анастасия Салюкова. Наблюдать за животными в естественной среде хочется целый день, и даже не один.
В Кейптауне самая интересная архитектура, много исторических домов в голландском или английском стиле, рассказывает Ирина Мартенс.
Визитная карточка города — Столовая гора высотой чуть более тысячи метров. Туда можно подняться по канатной дороге, а спуститься, любуясь окрестностями, по многочисленным тропам для хайкинга.
В Кейптауне самая интересная архитектура, много исторических домов в голландском или английском стиле, рассказывает Ирина Мартенс.
Визитная карточка города — Столовая гора высотой чуть более тысячи метров. Туда можно подняться по канатной дороге, а спуститься, любуясь окрестностями, по многочисленным тропам для хайкинга.
На Столовой горе водятся забавные животные — капские даманы (местные называют их "дасси"). Они похожи на кроликов, только с короткими ушами.
На Столовой горе водятся забавные животные — капские даманы (местные называют их "дасси"). Они похожи на кроликов, только с короткими ушами.
Туристический центр Кейптауна — набережная Виктории и Альфреда. Там сосредоточено большинство ресторанов и магазинов, объясняет Ирина Мартенс.
В этом месте, а также в районе Кемпс-Бэй — веселая ночная жизнь и большинство баров. Одни из самых знаменитых — "Шимис" и "Шиншилла", говорит Анастасия Салюкова. "Оттуда замечательный вид на океан, можно взять коктейль и встретить закат", — добавляет она.
Туристический центр Кейптауна — набережная Виктории и Альфреда. Там сосредоточено большинство ресторанов и магазинов, объясняет Ирина Мартенс.
В этом месте, а также в районе Кемпс-Бэй — веселая ночная жизнь и большинство баров. Одни из самых знаменитых — "Шимис" и "Шиншилла", говорит Анастасия Салюкова. "Оттуда замечательный вид на океан, можно взять коктейль и встретить закат", — добавляет она.
В городе стоит посетить рестораны африканской кухни. В некоторых платят за вход, а потом едят, сколько захочется. Отправляйтесь на дегустацию в "Голд", "Мама Африка" и "Карибу", советует Анастасия Салюкова.
"Попробуйте потьекос — рагу с морепродуктами, или боботи — запеченное мясо с травами, яйцом, изюмом, соусом, тыквой и рисом. На десерт — малва-пудинг — бисквит, пропитанный карамельным сиропом".
В городе стоит посетить рестораны африканской кухни. В некоторых платят за вход, а потом едят, сколько захочется. Отправляйтесь на дегустацию в "Голд", "Мама Африка" и "Карибу", советует Анастасия Салюкова.
"Попробуйте потьекос — рагу с морепродуктами, или боботи — запеченное мясо с травами, яйцом, изюмом, соусом, тыквой и рисом. На десерт — малва-пудинг — бисквит, пропитанный карамельным сиропом".
Обязательно купите билтонг — сушенное на солнце мясо коров, антилоп и других животных, советуют гиды. Его можно привести с собой — оно не испортится за время перелета.
Обязательно купите билтонг — сушенное на солнце мясо коров, антилоп и других животных, советуют гиды. Его можно привести с собой — оно не испортится за время перелета.
Отдельного внимания гурманов заслуживает местный вариант фиш-энд-чипс. ЮАР — бывшая английская колония, и это британское блюдо здесь очень вкусно готовят, отмечает Анастасия.
Отдельного внимания гурманов заслуживает местный вариант фиш-энд-чипс. ЮАР — бывшая английская колония, и это британское блюдо здесь очень вкусно готовят, отмечает Анастасия.
Но в Кейптауне путешественникам лучше не покидать туристическую зону и не ходить в неблагополучные бедные районы.
"Есть простое правило: до тех пор, пока вокруг вас гуляют люди, вы в безопасности, — объясняет Анастасия Салюкова. — Как только вы остались одни — пора домой".
Но в Кейптауне путешественникам лучше не покидать туристическую зону и не ходить в неблагополучные бедные районы.
"Есть простое правило: до тех пор, пока вокруг вас гуляют люди, вы в безопасности, — объясняет Анастасия Салюкова. — Как только вы остались одни — пора домой".
Примерно в 70 километрах от Кейптауна находится Дорога садов — уникальное место. Правда, садов там нет, но по всему пути — 200 километров вдоль побережья Индийского океана — встречается много маленьких уютных поселков, озер, лесов.
Город Найсна — самое популярное место. Там мягкий климат, живописные лагуны, поля для занятий гольфом и яхтенным спортом. Распространенный сувенир оттуда — статуэтки из дерева.
А еще это столица устриц — здесь проводят посвященный им фестиваль.
Примерно в 70 километрах от Кейптауна находится Дорога садов — уникальное место. Правда, садов там нет, но по всему пути — 200 километров вдоль побережья Индийского океана — встречается много маленьких уютных поселков, озер, лесов.
Город Найсна — самое популярное место. Там мягкий климат, живописные лагуны, поля для занятий гольфом и яхтенным спортом. Распространенный сувенир оттуда — статуэтки из дерева.
А еще это столица устриц — здесь проводят посвященный им фестиваль.
Неподалеку расположен "Эддо-Элефант" — третий по величине заповедник в стране. Там обитает более 600 слонов, а также 400 капских буйволов и полсотни черных носорогов — сейчас они под угрозой исчезновения. Для туристов организуют сафари.
Неподалеку расположен "Эддо-Элефант" — третий по величине заповедник в стране. Там обитает более 600 слонов, а также 400 капских буйволов и полсотни черных носорогов — сейчас они под угрозой исчезновения. Для туристов организуют сафари.
Мыс Доброй Надежды — нацпарк, где можно покататься на велосипеде, заняться хайкингом. А также — встретить бабуинов, диких страусов, каракалов, морских котиков и даже увидеть китов, рассказывает Анастасия Салюкова. Обычно путешественники направляются к местному маяку — от него открывается замечательный вид на пляж.
Еще там есть тропа заброшенных кораблей: у мыса погибло много судов, их обломки лежат прямо на берегу.
Мыс Доброй Надежды — нацпарк, где можно покататься на велосипеде, заняться хайкингом. А также — встретить бабуинов, диких страусов, каракалов, морских котиков и даже увидеть китов, рассказывает Анастасия Салюкова. Обычно путешественники направляются к местному маяку — от него открывается замечательный вид на пляж.
Еще там есть тропа заброшенных кораблей: у мыса погибло много судов, их обломки лежат прямо на берегу.
В получасе езды от мыса Доброй Надежды — Боулдерс-Бич. Это пляж, где обитают пингвины, объясняет Ирина Мартенс.
Из бухты Хаут-Бэй можно отправиться в круиз к островам, где живут морские котики.
С июля по конец ноября недалеко от Кейптауна туристы могут наблюдать за китами, которые приплывают для спаривания и выведения потомства.
В получасе езды от мыса Доброй Надежды — Боулдерс-Бич. Это пляж, где обитают пингвины, объясняет Ирина Мартенс.
Из бухты Хаут-Бэй можно отправиться в круиз к островам, где живут морские котики.
С июля по конец ноября недалеко от Кейптауна туристы могут наблюдать за китами, которые приплывают для спаривания и выведения потомства.
В ЮАР более 500 виноделен, и у каждой своя изюминка. В одной можно пообщаться с животными, в другой — приобрести оливковое масло или попасть на дегустацию сыров. Еще при них — самые лучшие рестораны, говорит Ирина Мартенс.
В ЮАР более 500 виноделен, и у каждой своя изюминка. В одной можно пообщаться с животными, в другой — приобрести оливковое масло или попасть на дегустацию сыров. Еще при них — самые лучшие рестораны, говорит Ирина Мартенс.
"Посетите Грут Констанцию — самую старую винодельню, напиток из которой любил Наполеон. Ему на остров Святой Елены доставляли по 30 бутылок каждый месяц", — рассказывает Анастасия Салюкова.
Вино оттуда можно привезти в качестве сувенира (бутылка стоит около 40 долларов).
"Посетите Грут Констанцию — самую старую винодельню, напиток из которой любил Наполеон. Ему на остров Святой Елены доставляли по 30 бутылок каждый месяц", — рассказывает Анастасия Салюкова.
Вино оттуда можно привезти в качестве сувенира (бутылка стоит около 40 долларов).
Туристы увозят из ЮАР чай "Ройбуш", "Амарулу" — сливочный ликер из плодов слоновьего дерева, паштет из антилоп или даже крокодила, консервированные устрицы, соус чатни с кусочками манго.
Туристы увозят из ЮАР чай "Ройбуш", "Амарулу" — сливочный ликер из плодов слоновьего дерева, паштет из антилоп или даже крокодила, консервированные устрицы, соус чатни с кусочками манго.
Также гости покупают африканские украшения, одежду, маски, изделия из бисера для дома, страусиные яйца и косметику с соком алоэ.
Также гости покупают африканские украшения, одежду, маски, изделия из бисера для дома, страусиные яйца и косметику с соком алоэ.