https://ria.ru/20201112/yuar-1584261278.html
Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов
Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов
Власти ЮАР заявили о возобновлении приема иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:06
2020-11-12T13:06
2020-11-12T13:06
куда можно лететь
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Власти ЮАР заявили о возобновлении приема иностранцев, сообщает АТОР.Государство снимает все ограничения на въезд. Соответствующая информация появилась в Twitter президента республики.Для въезда иностранцам необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до 90 дней.Зарубежные туристы в случае заболевания коронавирусом должны будут проходить карантин в ЮАР за свой счет.Прямых рейсов из России в ЮАР нет. Прилететь в Кейптаун можно, например, через Стамбул. Билет из Москвы в одну сторону стоит от 47,6 тысячи рублей. Примерно столько же придется отдать за перелет со стыковкой в ОАЭ.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, юар, стамбул, оаэ