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https://ria.ru/20201112/yuar-1584261278.html
Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов
Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов
Власти ЮАР заявили о возобновлении приема иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:06
2020-11-12T13:06
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новости - туризм
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Власти ЮАР заявили о возобновлении приема иностранцев, сообщает АТОР.Государство снимает все ограничения на въезд. Соответствующая информация появилась в Twitter президента республики.Для въезда иностранцам необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до 90 дней.Зарубежные туристы в случае заболевания коронавирусом должны будут проходить карантин в ЮАР за свой счет.Прямых рейсов из России в ЮАР нет. Прилететь в Кейптаун можно, например, через Стамбул. Билет из Москвы в одну сторону стоит от 47,6 тысячи рублей. Примерно столько же придется отдать за перелет со стыковкой в ОАЭ.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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куда можно лететь, туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, юар, стамбул, оаэ

Еще одна страна открывает границы для иностранных туристов

13:06 12.11.2020
 
© Depositphotos / kavrammСтадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР
Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / kavramm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Власти ЮАР заявили о возобновлении приема иностранцев, сообщает АТОР.
Государство снимает все ограничения на въезд. Соответствующая информация появилась в Twitter президента республики.
Для въезда иностранцам необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до 90 дней.
Зарубежные туристы в случае заболевания коронавирусом должны будут проходить карантин в ЮАР за свой счет.
Прямых рейсов из России в ЮАР нет. Прилететь в Кейптаун можно, например, через Стамбул. Билет из Москвы в одну сторону стоит от 47,6 тысячи рублей. Примерно столько же придется отдать за перелет со стыковкой в ОАЭ.
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Туризмкуда можно лететьтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваЮАРСтамбулОАЭ
 
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