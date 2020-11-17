https://ria.ru/20201117/ssha-1585082049.html

Путин оценил высказывания об "обиде" США из-за урегулирования в Карабахе

Путин оценил высказывания об "обиде" США из-за урегулирования в Карабахе

Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:55

2020-11-17T20:55

2020-11-17T23:00

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

франция

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном Карабахе: в этой ситуации "не до того, чтобы губы надувать"."Я не знаю по поводу обид. Когда вопросы решаются, обсуждаются на таком уровне и в таком контексте, когда речь идет о здоровье и о жизни, о судьбе миллионов людей на длительную историческую перспективу, здесь не до обид, не до того, чтобы губы надувать, здесь совершенно другие категории учитываются", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря об "обиде" Франции и США на то, что их не позвали участвовать в соглашении по урегулированию в Карабахе.Он отметил роль этих двух стран в процессе урегулирования ситуации. "Что касается роли Франции и Соединенных Штатов, я очень высоко их оцениваю - роль и Франции, и Соединенных Штатов. Потому что они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы", - подчеркнул Путин.Президент РФ уточнил, что начиная с 2013 года, когда Россия предложила основу формата будущего урегулирования, и Франция, и США в целом поддержали предложение российской стороны и солидарно работали."Вопрос в том, как и возможно ли было учитывать до деталей мнение каждого из наших партнеров при подготовке документа итогового, который лег в основу нашего трехстороннего заявления, в основу прекращения огня, - это вопрос чисто технического характера, ведь это не подрывает базы нашей общей позиции по принципам урегулирования", - добавил Путин, пояснив, что сделанное заявление полностью основано на трехсторонней позиции.Путин не стал оценивать роль Турции в последние месяцы в ситуации в Нагорном Карабахе. "Я думаю, что это не входит в мои обязанности, оценивать роль Турции. Разные люди, разные страны оценивают по-разному. На данный момент времени по-разному у различных государств складываются отношения с Турцией", - сказал президент, напомнив, что у России и Турции были и драматические отношения.Глава государства высказался о преодолении разногласий в интересах будущего на примере Германии и Франции."Но я хочу знаете на что обратить внимание? На то, что, скажем, не менее тяжелая и трагическая история была у многих европейских народов в отношениях друг с другом. Например, Франция и Германия. Сколько раз они воевали между собой? Сейчас они в рамках НАТО вместе осуществляют свои функции по обороне и безопасности... Они преодолели все это, перешагнули и в интересах будущего своих народов двигаются дальше", - сказал он."Почему мы здесь, в регионе Черного моря, не можем делать то же самое?" - добавил Путин.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078430.html

https://ria.ru/20201117/uregulirovanie-1585081055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин ответил на высказывания об "обиде" США по вопросу Карабаха Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что Вашингтон и Париж могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном Карабахе. 2020-11-17T20:55 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, франция, сша, в мире