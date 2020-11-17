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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/ssha-1585082049.html
Путин оценил высказывания об "обиде" США из-за урегулирования в Карабахе
Путин оценил высказывания об "обиде" США из-за урегулирования в Карабахе
Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:55
2020-11-17T23:00
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном Карабахе: в этой ситуации "не до того, чтобы губы надувать"."Я не знаю по поводу обид. Когда вопросы решаются, обсуждаются на таком уровне и в таком контексте, когда речь идет о здоровье и о жизни, о судьбе миллионов людей на длительную историческую перспективу, здесь не до обид, не до того, чтобы губы надувать, здесь совершенно другие категории учитываются", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря об "обиде" Франции и США на то, что их не позвали участвовать в соглашении по урегулированию в Карабахе.Он отметил роль этих двух стран в процессе урегулирования ситуации. "Что касается роли Франции и Соединенных Штатов, я очень высоко их оцениваю - роль и Франции, и Соединенных Штатов. Потому что они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы", - подчеркнул Путин.Президент РФ уточнил, что начиная с 2013 года, когда Россия предложила основу формата будущего урегулирования, и Франция, и США в целом поддержали предложение российской стороны и солидарно работали."Вопрос в том, как и возможно ли было учитывать до деталей мнение каждого из наших партнеров при подготовке документа итогового, который лег в основу нашего трехстороннего заявления, в основу прекращения огня, - это вопрос чисто технического характера, ведь это не подрывает базы нашей общей позиции по принципам урегулирования", - добавил Путин, пояснив, что сделанное заявление полностью основано на трехсторонней позиции.Путин не стал оценивать роль Турции в последние месяцы в ситуации в Нагорном Карабахе. "Я думаю, что это не входит в мои обязанности, оценивать роль Турции. Разные люди, разные страны оценивают по-разному. На данный момент времени по-разному у различных государств складываются отношения с Турцией", - сказал президент, напомнив, что у России и Турции были и драматические отношения.Глава государства высказался о преодолении разногласий в интересах будущего на примере Германии и Франции."Но я хочу знаете на что обратить внимание? На то, что, скажем, не менее тяжелая и трагическая история была у многих европейских народов в отношениях друг с другом. Например, Франция и Германия. Сколько раз они воевали между собой? Сейчас они в рамках НАТО вместе осуществляют свои функции по обороне и безопасности... Они преодолели все это, перешагнули и в интересах будущего своих народов двигаются дальше", - сказал он."Почему мы здесь, в регионе Черного моря, не можем делать то же самое?" - добавил Путин.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078430.html
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60
Путин ответил на высказывания об "обиде" США по вопросу Карабаха
Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что Вашингтон и Париж могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном Карабахе.
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нагорный карабах, владимир путин, франция, сша, в мире

Путин оценил высказывания об "обиде" США из-за урегулирования в Карабахе

20:55 17.11.2020 (обновлено: 23:00 17.11.2020)
 
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает преувеличением высказывания о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к урегулированию в Нагорном Карабахе: в этой ситуации "не до того, чтобы губы надувать".
"Я не знаю по поводу обид. Когда вопросы решаются, обсуждаются на таком уровне и в таком контексте, когда речь идет о здоровье и о жизни, о судьбе миллионов людей на длительную историческую перспективу, здесь не до обид, не до того, чтобы губы надувать, здесь совершенно другие категории учитываются", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря об "обиде" Франции и США на то, что их не позвали участвовать в соглашении по урегулированию в Карабахе.

И я думаю, что на самом деле это гипербола, такое художественное преувеличение, что кто-то на кого-то обиделся.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Он отметил роль этих двух стран в процессе урегулирования ситуации. "Что касается роли Франции и Соединенных Штатов, я очень высоко их оцениваю - роль и Франции, и Соединенных Штатов. Потому что они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы", - подчеркнул Путин.
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Президент РФ уточнил, что начиная с 2013 года, когда Россия предложила основу формата будущего урегулирования, и Франция, и США в целом поддержали предложение российской стороны и солидарно работали.
"Вопрос в том, как и возможно ли было учитывать до деталей мнение каждого из наших партнеров при подготовке документа итогового, который лег в основу нашего трехстороннего заявления, в основу прекращения огня, - это вопрос чисто технического характера, ведь это не подрывает базы нашей общей позиции по принципам урегулирования", - добавил Путин, пояснив, что сделанное заявление полностью основано на трехсторонней позиции.
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Путин не стал оценивать роль Турции в последние месяцы в ситуации в Нагорном Карабахе. "Я думаю, что это не входит в мои обязанности, оценивать роль Турции. Разные люди, разные страны оценивают по-разному. На данный момент времени по-разному у различных государств складываются отношения с Турцией", - сказал президент, напомнив, что у России и Турции были и драматические отношения.
Глава государства высказался о преодолении разногласий в интересах будущего на примере Германии и Франции.
"Но я хочу знаете на что обратить внимание? На то, что, скажем, не менее тяжелая и трагическая история была у многих европейских народов в отношениях друг с другом. Например, Франция и Германия. Сколько раз они воевали между собой? Сейчас они в рамках НАТО вместе осуществляют свои функции по обороне и безопасности... Они преодолели все это, перешагнули и в интересах будущего своих народов двигаются дальше", - сказал он.
"Почему мы здесь, в регионе Черного моря, не можем делать то же самое?" - добавил Путин.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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