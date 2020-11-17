https://ria.ru/20201117/pashinyan-1585077075.html

Путин назвал обвинения в предательстве в адрес Пашиняна безосновательными

Путин назвал обвинения в предательстве в адрес Пашиняна безосновательными

Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:18

2020-11-17T20:18

2020-11-17T22:11

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинения в предательстве в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований, заявил президент РФ Владимир Путин."Обвинения в его (Пашиняна) адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24".Путин пояснил, что Пашинян, расценив предложенное ему условие возвращения беженцев в город Шуша для прекращения огня в Нагорном Карабахе как "угрозу для интересов Армении и Карабаха", сказал ему, что "не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать"."Другое дело - правильно это было или не правильно, это другой вопрос, но здесь и речи быть не может ни о каком предательстве", - добавил глава российского государства.Путин во вторник заявил, что в октябре в ходе телефонных переговоров убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в Шушу, но Армения была против.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078134.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире