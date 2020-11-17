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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/otstavka-1584936534.html
Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
Член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян призвала депутатов Национального собрания Армении отменить военное положение в стране и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:27
2020-11-17T09:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
процветающая армения
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян призвала депутатов Национального собрания Армении отменить военное положение в стране и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна."Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос - отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права", - заявила Зограбян, выступая на заседании парламента.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/sarkisyan-1584912705.html
https://ria.ru/20201112/armeniya-1584257820.html
баку
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире

Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна

09:27 17.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян призвала депутатов Национального собрания Армении отменить военное положение в стране и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
"Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос - отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права", - заявила Зограбян, выступая на заседании парламента.
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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12 ноября, 12:30Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинПроцветающая АрменияБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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