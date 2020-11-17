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В Совфеде оценили заявления Обамы о нехватке у России военных баз
В Совфеде оценили заявления Обамы о нехватке у России военных баз
Экс-президент США Барак Обама ошибается на счет того, что России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и баз, заявил член комитета Совета Федерации РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:52
2020-11-17T17:52
сергей цеков
совет федерации рф
барак обама
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама ошибается на счет того, что России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и баз, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Обама в первом томе своих мемуаров "Земля обетованная" рассказал, что, по его мнению, России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать "военную силу по всему глобусу". Кроме того, как считает бывший президент США, российская экономика "почти полностью" зависела от экспорта природных ресурсов."У Обамы ошибочное представление о сверхдержаве. Россия всегда была сверхдержавой, которая имела небольшое количество военных баз, потому что в отличие от США не является сверхдержавой - страной-агрессором. Россия - справедливая сверхдержава, которая опирается на моральное понимание своей роли в мировом сообществе. Мораль, этика, справедливость – это для России основополагающие принципы, которыми она руководствуется в международных делах", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, США используют сеть своих военных баз для развязывания конфликтов и войн на территории многих стран мира."Относительно союзников, у России намного больше проверенных и надежных союзников, в то время как у США в основном союзники по принуждению. Они их просто запугали, используя различные средства давления, как экономические, так и силовые", - заявил сенатор.
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сергей цеков, совет федерации рф, барак обама, сша, в мире

В Совфеде оценили заявления Обамы о нехватке у России военных баз

17:52 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Цеков
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама ошибается на счет того, что России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и баз, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Обама в первом томе своих мемуаров "Земля обетованная" рассказал, что, по его мнению, России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать "военную силу по всему глобусу". Кроме того, как считает бывший президент США, российская экономика "почти полностью" зависела от экспорта природных ресурсов.
"У Обамы ошибочное представление о сверхдержаве. Россия всегда была сверхдержавой, которая имела небольшое количество военных баз, потому что в отличие от США не является сверхдержавой - страной-агрессором. Россия - справедливая сверхдержава, которая опирается на моральное понимание своей роли в мировом сообществе. Мораль, этика, справедливость – это для России основополагающие принципы, которыми она руководствуется в международных делах", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, США используют сеть своих военных баз для развязывания конфликтов и войн на территории многих стран мира.
"Относительно союзников, у России намного больше проверенных и надежных союзников, в то время как у США в основном союзники по принуждению. Они их просто запугали, используя различные средства давления, как экономические, так и силовые", - заявил сенатор.
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Сергей ЦековСовет Федерации РФБарак ОбамаСШАВ мире
 
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