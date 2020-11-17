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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/mirotvortsy-1585036858.html
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:57
2020-11-17T17:14
ситуация в нагорном карабахе
россия
игорь конашенков
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10:00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта", — сказал он.В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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россия
нагорный карабах
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россия, игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор

16:57 17.11.2020 (обновлено: 17:14 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаза российских миротворцев в Нагорном Карабахе
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10:00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта", — сказал он.
Автомобиль с российскими миротворцами в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияИгорь КонашенковНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СтепанакертВ мире
 
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