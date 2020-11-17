https://ria.ru/20201117/mirotvortsy-1585036858.html

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:57

2020-11-17T16:57

2020-11-17T17:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

игорь конашенков

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 10:00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта", — сказал он.В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

россия

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире