Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.
Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.
Миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре.
Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.
Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.
По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.
По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.
Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.
Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.
Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.
Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.
Здесь расположены блок-посты российских миротворческих сил.
Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.
Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.
Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.
Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.
В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.
В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.
Блокпост в Лачинском коридоре.