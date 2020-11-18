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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585218340.html
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
Жители Нагорного Карабаха вновь могут ездить в Степанакерт через Лачинский коридор. Безопасность движения обеспечивают российские миротворцы. Ожившая дорога — в РИА Новости, 18.11.2020
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ситуация в нагорном карабахе
миротворцы
лачинский коридор
нагорный карабах
фото
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Жители Нагорного Карабаха вновь могут ездить в Степанакерт через Лачинский коридор. Безопасность движения обеспечивают российские миротворцы. Ожившая дорога — в фотоленте Ria.ru.
лачинский коридор
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миротворцы, лачинский коридор, нагорный карабах, фото, фото

Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

18:14 18.11.2020 (обновлено: 18:19 18.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Жители Нагорного Карабаха вновь могут ездить в Степанакерт через Лачинский коридор. Безопасность движения обеспечивают российские миротворцы. Ожившая дорога — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.

 Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
1 из 11

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре.

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
2 из 11

Миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.

Военный автомобиль российских миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора
3 из 11

Двадцать восемь километров дороги очистили от взрывоопасных предметов и разбитой техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре
4 из 11

По трассе открыли движение легковых и грузовых автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.

Российские миротворцы остановили для проверки автомобиль на блокпосту в Лачинском коридоре
5 из 11

Для местных жителей передвижение по этому участку дороги полностью безопасно, сказал РИА Новости один из миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.

Военная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре
6 из 11

Дорога какое-то время будет единственной, связывающей НКР и Армению.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Здесь расположены блок-посты российских миротворческих сил.

 Российские миротворцы остановили для проверки автомобиль на блокпосту в Лачинском коридоре
7 из 11

Здесь расположены блок-посты российских миротворческих сил.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.

Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре
8 из 11

Миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.

Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
9 из 11

Всего контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе ведут на 23 наблюдательных постах.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.

Военная техника российский миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре
10 из 11

В северной зоне ответственности выставлено 11 наблюдательных постов, в южной — 12.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Блокпост в Лачинском коридоре.

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре
11 из 11

Блокпост в Лачинском коридоре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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