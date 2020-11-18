https://ria.ru/20201118/mirotvortsy-1585218340.html

Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

Жители Нагорного Карабаха вновь могут ездить в Степанакерт через Лачинский коридор. Безопасность движения обеспечивают российские миротворцы. Ожившая дорога — в РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:14

2020-11-18T18:14

2020-11-18T18:19

ситуация в нагорном карабахе

миротворцы

лачинский коридор

нагорный карабах

фото

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Жители Нагорного Карабаха вновь могут ездить в Степанакерт через Лачинский коридор. Безопасность движения обеспечивают российские миротворцы. Ожившая дорога — в фотоленте Ria.ru.

лачинский коридор

нагорный карабах

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миротворцы, лачинский коридор, нагорный карабах, фото, фото