https://ria.ru/20201117/karabakh-1585084726.html

Путин: Москва убедила Анкару не отправлять своих миротворцев в Карабах

Путин: Москва убедила Анкару не отправлять своих миротворцев в Карабах

Москве удалось убедить Азербайджан и Турцию в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:21

2020-11-17T21:21

2020-11-17T21:21

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

москва

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москве удалось убедить Азербайджан и Турцию в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается миротворческой миссии, то да, действительно, и Азербайджан, и Турция, они всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Путин пояснил, что имеет ввиду "очень тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен Первой мировой войны" и геноцидом."Это фактор, который можно признавать, можно не признавать. Кто-то признает. А кто-то в мире не признаёт. Но для России здесь проблем нет. Мы давно это все признали. Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент (Турции Тайип) Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - отметил президент России.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

москва

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армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-17T21:21 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире