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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585084726.html
Путин: Москва убедила Анкару не отправлять своих миротворцев в Карабах
Путин: Москва убедила Анкару не отправлять своих миротворцев в Карабах
Москве удалось убедить Азербайджан и Турцию в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:21
2020-11-17T21:21
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москве удалось убедить Азербайджан и Турцию в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается миротворческой миссии, то да, действительно, и Азербайджан, и Турция, они всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Путин пояснил, что имеет ввиду "очень тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен Первой мировой войны" и геноцидом."Это фактор, который можно признавать, можно не признавать. Кто-то признает. А кто-то в мире не признаёт. Но для России здесь проблем нет. Мы давно это все признали. Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент (Турции Тайип) Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - отметил президент России.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
москва
азербайджан
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Путин: Москва убедила Анкару не отправлять своих миротворцев в Карабах

21:21 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москве удалось убедить Азербайджан и Турцию в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается миротворческой миссии, то да, действительно, и Азербайджан, и Турция, они всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Путин пояснил, что имеет ввиду "очень тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен Первой мировой войны" и геноцидом.
"Это фактор, который можно признавать, можно не признавать. Кто-то признает. А кто-то в мире не признаёт. Но для России здесь проблем нет. Мы давно это все признали. Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент (Турции Тайип) Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - отметил президент России.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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