https://ria.ru/20201117/karabakh-1585083765.html

Путин рассказал о российско-турецком центре по Карабаху

Путин рассказал о российско-турецком центре по Карабаху

Совместный российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:11

2020-11-17T21:11

2020-11-17T21:11

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

сирия

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совместный российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование, конвои. Здесь такого рода взаимодействия не требуется. Но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Путин добавил, что Россия и Турция, исходя из этого, будут вместе делать выводы, что происходит в режиме онлайн.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585081648.html

https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585077507.html

сирия

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, сирия, азербайджан, армения, в мире