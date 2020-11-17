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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078134.html
Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре
Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре
Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:23
2020-11-17T22:21
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала "Россия 24".Он рассказал, что 19-20 октября провел серию телефонных переговоров как с Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, неожиданно для него позиция Еревана "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо"."Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", — рассказал президент.Глава государства добавил, что ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно — из-за нехватки времени.При этом отказ Армении от соглашения по Карабаху, достигнутого 10 ноября, был бы для страны самоубийством."Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шуши. И, как по-честному сказал Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение. В этих условиях в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия", — пояснил он.Поэтому обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований. Как считает Путин, в сложившейся ситуации армянские власти не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри — "до хорошего это не доводит".Как подчеркнул президент, самое важное, что в регионе удалось остановить кровопролитие. При этом, как считает Путин, войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году."В 2013 году в рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые &lt;...&gt; все участники Минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", — пояснил он.Путин добавил, что в вопросе размещения миротворческих сил Москва исходит из того, что количества российских военных в Карабахе сейчас достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон.Путин подчеркнул, что окончательный статус Нагорного Карабаха не урегулирован, а Москва сохраняет статус-кво."Что будет дальше, это предстоит решить в будущем: или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", — добавил президент России.Он напомнил, что по международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, ОДКБ не могла вмешаться в этот вопрос, так как на Армению — члена организации — "никто не покушался"."Это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях", — подчеркнул президент.Ситуация в КарабахеВ конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Начались бои, есть жертвы среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
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60
Путин пояснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре
Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.
2020-11-17T20:23
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Люди покидают дома и уезжают из Кельбаджарского района в Карабахе
Мирные жители и ВС Армении покидают Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним соглашением, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану. Баку дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения.
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ильхам алиев, владимир путин, армения, в мире

Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре

20:23 17.11.2020 (обновлено: 22:21 17.11.2020)
 
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Он рассказал, что 19-20 октября провел серию телефонных переговоров как с Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, неожиданно для него позиция Еревана "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо".
Автомобиль с российскими миротворцами в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Русские все взяли под контроль": что происходит в столице Карабаха
"Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", — рассказал президент.
Глава государства добавил, что ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно — из-за нехватки времени.
При этом отказ Армении от соглашения по Карабаху, достигнутого 10 ноября, был бы для страны самоубийством.
"Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шуши. И, как по-честному сказал Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение. В этих условиях в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия", — пояснил он.
Поэтому обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований. Как считает Путин, в сложившейся ситуации армянские власти не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри — "до хорошего это не доводит".
Как подчеркнул президент, самое важное, что в регионе удалось остановить кровопролитие.

"Свыше четырех тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями! Поэтому прекращение кровопролития — главный результат", — сказал российский лидер.

При этом, как считает Путин, войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году.
"В 2013 году в рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые <...> все участники Минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", — пояснил он.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Путин добавил, что в вопросе размещения миротворческих сил Москва исходит из того, что количества российских военных в Карабахе сейчас достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон.
Путин подчеркнул, что окончательный статус Нагорного Карабаха не урегулирован, а Москва сохраняет статус-кво.
"Что будет дальше, это предстоит решить в будущем: или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", — добавил президент России.
Он напомнил, что по международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, ОДКБ не могла вмешаться в этот вопрос, так как на Армению — члена организации — "никто не покушался".
"Это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях", — подчеркнул президент.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта

Ситуация в Карабахе

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Начались бои, есть жертвы среди мирного населения.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
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