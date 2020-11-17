https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078134.html

Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре

Путин рассказал, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре

Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:23

2020-11-17T20:23

2020-11-17T22:21

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала "Россия 24".Он рассказал, что 19-20 октября провел серию телефонных переговоров как с Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, неожиданно для него позиция Еревана "была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо"."Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", — рассказал президент.Глава государства добавил, что ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно — из-за нехватки времени.При этом отказ Армении от соглашения по Карабаху, достигнутого 10 ноября, был бы для страны самоубийством."Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шуши. И, как по-честному сказал Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение. В этих условиях в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия", — пояснил он.Поэтому обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований. Как считает Путин, в сложившейся ситуации армянские власти не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри — "до хорошего это не доводит".Как подчеркнул президент, самое важное, что в регионе удалось остановить кровопролитие. При этом, как считает Путин, войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году."В 2013 году в рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые <...> все участники Минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", — пояснил он.Путин добавил, что в вопросе размещения миротворческих сил Москва исходит из того, что количества российских военных в Карабахе сейчас достаточно, увеличение их числа возможно только по согласованию сторон.Путин подчеркнул, что окончательный статус Нагорного Карабаха не урегулирован, а Москва сохраняет статус-кво."Что будет дальше, это предстоит решить в будущем: или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", — добавил президент России.Он напомнил, что по международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, ОДКБ не могла вмешаться в этот вопрос, так как на Армению — члена организации — "никто не покушался"."Это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях", — подчеркнул президент.Ситуация в КарабахеВ конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Начались бои, есть жертвы среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

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Путин пояснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил азербайджанского лидера Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против. 2020-11-17T20:23 true PT0M49S

Люди покидают дома и уезжают из Кельбаджарского района в Карабахе Мирные жители и ВС Армении покидают Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним соглашением, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану. Баку дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения. 2020-11-17T20:23 true PT0M49S

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ильхам алиев, владимир путин, армения, в мире