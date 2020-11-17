https://ria.ru/20201117/karabakh-1585075334.html

Путин подчеркнул важность прекращения кровопролития в Карабахе

Путин подчеркнул важность прекращения кровопролития в Карабахе

Главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:04

2020-11-17T20:04

2020-11-17T22:33

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, это прекратить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин."Самое главное, что удалось сделать, - это прекратить кровопролитие", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о договоренностях по Нагорному Карабаху.Глава государства напомнил, что конфликт начался в 1988 году, когда произошли столкновения на этнической почве в азербайджанском городе Сумгаите. "Тогда пострадало гражданское население, армянское, потом эти события перекинулись на Нагорный Карабах. И поскольку тогдашнее руководство Советского Союза не отреагировало должным образом на происходящие события", - сказал он.Путин заявил, что нужно было защитить людей, гражданское населения, но отметил, что не будет занимать чью-то сторону и искать виноватых. "И тогда армяне сами взялись за оружие, и начался этот затяжной, по сути дела, многолетний конфликт, который привел к тому, что в 1991 году Карабах объявил о своей независимости, суверенитете, самостоятельности, а в 1994 году были подписаны бишкекские соглашения, бишкекский меморандум, который прекратил боевые действия на тот момент времени. А что было в результате? В результате Карабах объявил о своей независимости, как я уже сказал, и еще семь прилегающих к нему районов перешли под контроль армян, по сути, под контроль Армении", - сказал он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире