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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585058878.html
В Москве в среду пройдет встреча с США и Францией по Карабаху
В Москве в среду пройдет встреча с США и Францией по Карабаху
Дипломаты из США и Франции в среду будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:23
2020-11-17T18:36
жан-ив ле дриан
мид франции‎
ситуация в нагорном карабахе
россия
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дипломаты из США и Франции в среду будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на просьбу агентства прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о такой встрече, она заявила "подтверждаем"."С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов", - добавила она.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в среду в Москве состоится встреча с участием дипломатов по урегулированию в Нагорном Карабахе."С одной стороны - этот режим прекращения огня был необходим, чтобы спасти тысячи жизней... Но с другой - этот режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути. Эти дискуссии уже начались, с одной стороны, между президентом республики (Эммануэлем Макроном - ред.) и президентом (России Владимиром) Путиным, и с другой стороны - между госсекратерем США Майком Помпео и мной вчера в Париже. Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня", - сказал Ле Дриан, выступая в Нацсобрании Франции.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
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жан-ив ле дриан, мид франции‎, россия, мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, франция, сша, в мире

В Москве в среду пройдет встреча с США и Францией по Карабаху

18:23 17.11.2020 (обновлено: 18:36 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дипломаты из США и Франции в среду будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на просьбу агентства прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о такой встрече, она заявила "подтверждаем".
"С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов", - добавила она.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в среду в Москве состоится встреча с участием дипломатов по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"С одной стороны - этот режим прекращения огня был необходим, чтобы спасти тысячи жизней... Но с другой - этот режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути. Эти дискуссии уже начались, с одной стороны, между президентом республики (Эммануэлем Макроном - ред.) и президентом (России Владимиром) Путиным, и с другой стороны - между госсекратерем США Майком Помпео и мной вчера в Париже. Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня", - сказал Ле Дриан, выступая в Нацсобрании Франции.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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