https://ria.ru/20201117/karabakh-1585058878.html

В Москве в среду пройдет встреча с США и Францией по Карабаху

В Москве в среду пройдет встреча с США и Францией по Карабаху

Дипломаты из США и Франции в среду будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:23

2020-11-17T18:23

2020-11-17T18:36

жан-ив ле дриан

мид франции‎

ситуация в нагорном карабахе

россия

мария захарова

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

франция

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дипломаты из США и Франции в среду будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на просьбу агентства прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о такой встрече, она заявила "подтверждаем"."С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов", - добавила она.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в среду в Москве состоится встреча с участием дипломатов по урегулированию в Нагорном Карабахе."С одной стороны - этот режим прекращения огня был необходим, чтобы спасти тысячи жизней... Но с другой - этот режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути. Эти дискуссии уже начались, с одной стороны, между президентом республики (Эммануэлем Макроном - ред.) и президентом (России Владимиром) Путиным, и с другой стороны - между госсекратерем США Майком Помпео и мной вчера в Париже. Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня", - сказал Ле Дриан, выступая в Нацсобрании Франции.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html

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нагорный карабах

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франция

сша

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