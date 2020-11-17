https://ria.ru/20201117/karabakh-1585018705.html
Алиев заявил о давлении на Баку во время эскалации в Карабахе
Алиев заявил о давлении на Баку во время эскалации в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время эскалации в Карабахе на Баку оказывалось давление. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:43
2020-11-17T15:43
2020-11-17T15:43
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время эскалации в Карабахе на Баку оказывалось давление."В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца", - заявил Алиев в своем обращении к народу в Физулинском районе, оно транслировалось по Гостелеканалу АЗТВ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201117/lavrov-1584981432.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире