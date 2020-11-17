https://ria.ru/20201117/kanatka-1584999405.html

Россия намерена расширить ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР

Россия намерена расширить ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР

Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:18

2020-11-17T14:18

2020-11-17T14:18

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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для реализации инвестпроекта по строительству над Амуром канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ, сообщила пресс-служба аппарата полпреда.В рамках рабочей поездки в Амурскую область Трутнев отметил, что возможность перемещения через границу по канатной дороге может открыть новые условия для развития международного туризма.Официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта, состоялась в июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 метра над Амуром между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер, планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек.

https://ria.ru/20201116/soglashenie-1584817231.html

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россия, юрий трутнев, амурская область, китай