Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201117/kanatka-1584999405.html
Россия намерена расширить ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР
Россия намерена расширить ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР
Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:18
2020-11-17T14:18
россия-китай: главное
россия
юрий трутнев
амурская область
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585000503_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6a565cbaad40cf430b62a741a3e3695a.jpg
МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для реализации инвестпроекта по строительству над Амуром канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ, сообщила пресс-служба аппарата полпреда.В рамках рабочей поездки в Амурскую область Трутнев отметил, что возможность перемещения через границу по канатной дороге может открыть новые условия для развития международного туризма.Официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта, состоялась в июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 метра над Амуром между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер, планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек.
https://ria.ru/20201116/soglashenie-1584817231.html
россия
амурская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585000503_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_0b4282b0cb2f017ab726b298ec3e946f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий трутнев, амурская область, китай

Россия намерена расширить ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР

14:18 17.11.2020
 
© Фото : Правительство Амурской области Официальный старт строительства канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ
Официальный старт строительства канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Правительство Амурской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для реализации инвестпроекта по строительству над Амуром канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ, сообщила пресс-служба аппарата полпреда.
В рамках рабочей поездки в Амурскую область Трутнев отметил, что возможность перемещения через границу по канатной дороге может открыть новые условия для развития международного туризма.
Представители стран участников саммита АСЕАН в Ханое - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 13:25Россия-Китай: Главное
Комментарий: соглашение о ВРЭП является победой мультилатерализма
Официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта, состоялась в июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 метра над Амуром между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер, планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияЮрий ТрутневАмурская областьКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
Лента новостейМолния