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Лидеры БРИКС обсудили борьбу с коронавирусом
Лидеры БРИКС обсудили борьбу с коронавирусом
Во вторник в формате видеоконференции прошел двенадцатый саммит БРИКС. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:52
2020-11-17T16:29
северная африка
нарендра моди
ближний восток
российский фонд прямых инвестиций
брикс
здоровье - общество
си цзиньпин
мвф
большая двадцатка
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Во вторник в формате видеоконференции прошел двенадцатый саммит БРИКС.В этом году в организации председательствует Россия, в следующем ее сменит Индия.Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили состояние и перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам. Одной из центральных тем была борьба с коронавирусом.Президент России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что в целом участники объединения оперативно отреагировали на главный вызов 2020 года и приняли необходимые меры по борьбе с вирусом.Он напомнил, что еще пять лет назад партнеры договорились совместно работать над противодействием распространению инфекционных заболеваний, "включая коронавирусы нового типа". В результате появилась система раннего предупреждения эпидемии, поэтому в нынешней ситуации БРИКС "было на что опереться". Отдельно российский лидер отметил опыт Китая, который первым столкнулся с COVID-19 и продемонстрировал успешную борьбу с ним."Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", — подчеркнул он после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.В этом году на противостояние пандемии Новый банк развития БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов, рассказал президент России.Путин также выразил мнение, что группе необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, "о чем мы по инициативе южноафриканских друзей &lt;...&gt; условились два года назад". Очень важно, что страны объединения "не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией", отметил он."Мы открываем не только свои научные заведения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины, открыты для работы в сфере производства и обмена лекарственными препаратами по борьбе с пандемией", — заявил глава государства.Также он остановился на вопросе производства препаратов для профилактики COVID-19."Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии — об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", — сказал Путин.Он отметил, что считает это очень важным."Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и, конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", — добавил российский лидер.Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в том, что необходимо деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса, а также поддержал идею Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине."Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях", — пояснил президент России.В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Дели планирует расширить сотрудничество стран БРИКС по цифровой медицине. Кроме того, он заявил, что "мощности Индии по производству вакцин будут важны для интересов человечества"."Индия и ЮАР предложили ввести некоторые послабления в области интеллектуальной собственности в отношении того, что касается диагностики и лечения коронавируса. Мы надеемся, что это предложение найдет поддержку других стран", — сказал Моди.Другие темыВ своей речи Путин подчеркнул, что страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами."По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения Устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", — добавил он.Российский лидер выразил мнение, что подходы стран БРИКС совпадают по многим вопросам, в частности по повестке G20, саммит которой должен пройти 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Например, члены группы солидарны в вопросах реформирования МВФ, ВТО и ВОЗ."При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "Двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли", — добавил российский лидер.Также он остановился на теме глобальной и региональной безопасности, назвав ее нестабильной и сложной.Он подробно остановился на ситуации в Нагорном Карабахе, сообщив коллегам об улучшении обстановки там."Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения", — сказал российский президент, подчеркнув важность того, что упомянутые договоренности соблюдаются.По итогам саммита участники приняли три документа: Московскую декларацию (отражает общие оценки положения дел в мире), антитеррористическую стратегию и обновленную стратегию экономического партнерства до 2025 года.
https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html
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Путин предложил ускорить создание центра разработки и исследования вакцин БРИКС
Производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, Россия готова взаимодействовать с партнерами по БРИКС в ее производстве и применении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", - сказал Путин в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.
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северная африка, нарендра моди, ближний восток, российский фонд прямых инвестиций, брикс, здоровье - общество, си цзиньпин, мвф, большая двадцатка, владимир путин, бразилия, в мире

Лидеры БРИКС обсудили борьбу с коронавирусом

15:52 17.11.2020 (обновлено: 16:29 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Во вторник в формате видеоконференции прошел двенадцатый саммит БРИКС.
В этом году в организации председательствует Россия, в следующем ее сменит Индия.
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили состояние и перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам.
Одной из центральных тем была борьба с коронавирусом.
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Группа БРИКС
Президент России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что в целом участники объединения оперативно отреагировали на главный вызов 2020 года и приняли необходимые меры по борьбе с вирусом.
Он напомнил, что еще пять лет назад партнеры договорились совместно работать над противодействием распространению инфекционных заболеваний, "включая коронавирусы нового типа". В результате появилась система раннего предупреждения эпидемии, поэтому в нынешней ситуации БРИКС "было на что опереться".
Отдельно российский лидер отметил опыт Китая, который первым столкнулся с COVID-19 и продемонстрировал успешную борьбу с ним.
"Результат действительно существенный, ясный, понятный. И хочу еще раз повторить, это хороший пример для других, это совершенно очевидно", — подчеркнул он после выступления председателя КНР Си Цзиньпина.
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В этом году на противостояние пандемии Новый банк развития БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов, рассказал президент России.

"В целом же портфель инвестиционных проектов к настоящему времени превышает 20 миллиардов долларов", — добавил он, отметив, что в него входят 62 крупных проекта стран БРИКС.

Путин также выразил мнение, что группе необходимо ускорить создание центра разработки и исследования вакцин, "о чем мы по инициативе южноафриканских друзей <...> условились два года назад". Очень важно, что страны объединения "не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией", отметил он.
"Мы открываем не только свои научные заведения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины, открыты для работы в сфере производства и обмена лекарственными препаратами по борьбе с пандемией", — заявил глава государства.
Также он остановился на вопросе производства препаратов для профилактики COVID-19.
"Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями в Китае и Индии — об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран", — сказал Путин.
Он отметил, что считает это очень важным.
"Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим, и, конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", — добавил российский лидер.
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Путин согласился с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в том, что необходимо деполитизировать проблемы при борьбе с пандемией коронавируса, а также поддержал идею Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине.
"Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях", — пояснил президент России.
В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Дели планирует расширить сотрудничество стран БРИКС по цифровой медицине. Кроме того, он заявил, что "мощности Индии по производству вакцин будут важны для интересов человечества".
"Индия и ЮАР предложили ввести некоторые послабления в области интеллектуальной собственности в отношении того, что касается диагностики и лечения коронавируса. Мы надеемся, что это предложение найдет поддержку других стран", — сказал Моди.
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Другие темы

В своей речи Путин подчеркнул, что страны БРИКС выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами.
"По нашему общему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения Устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", — добавил он.
Российский лидер выразил мнение, что подходы стран БРИКС совпадают по многим вопросам, в частности по повестке G20, саммит которой должен пройти 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Например, члены группы солидарны в вопросах реформирования МВФ, ВТО и ВОЗ.
"При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "Двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии, основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли", — добавил российский лидер.
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Также он остановился на теме глобальной и региональной безопасности, назвав ее нестабильной и сложной.
"По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене", — перечислил Путин проблемные регионы.
Он подробно остановился на ситуации в Нагорном Карабахе, сообщив коллегам об улучшении обстановки там.
"Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения", — сказал российский президент, подчеркнув важность того, что упомянутые договоренности соблюдаются.
По итогам саммита участники приняли три документа: Московскую декларацию (отражает общие оценки положения дел в мире), антитеррористическую стратегию и обновленную стратегию экономического партнерства до 2025 года.
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