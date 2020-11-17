https://ria.ru/20201117/armeniya-1585085277.html

Путин: отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством

Путин: отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством

Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:27

2020-11-17T21:27

2020-11-17T21:27

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Отказ Армении от нынешнего достигнутого соглашения по Карабаху был бы для этой страны самоубийством, считает президент РФ Владимир Путин."Это было бы самоубийством. Премьер Пашинян, ему, конечно, тяжело, но он обрисовал истинную картину, истинное положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".При этом он отметил, что дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства "было бы огромной ошибкой"."Надеюсь, что этого не случится", - добавил российский лидер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

https://ria.ru/20201117/armeniya-1585083159.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире