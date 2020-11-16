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Ленинградская область
https://ria.ru/20201116/vyborg-1584830283.html
Выборгу вернут исторический облик
Выборгу вернут исторический облик
Власти Ленинградской области планируют вернуть исторический облик старейшему городу региона — Выборгу, в частности, отреставрировав квартал Сэта Солберга и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:53
2020-11-16T15:22
ленинградская область
ленинградская область
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют вернуть исторический облик старейшему городу региона — Выборгу, в частности, отреставрировав квартал Сэта Солберга и приспособив его под театральное пространство, а также восстановив собор монастыря Черных братьев, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального правительства по культуре, спорту и молодежной политике Владимир Цой.По его словам, в настоящий момент региональные власти рассматривают перспективные объекты развития туристической инфраструктуры. Один из них - это собор монастыря Чёрных братьев. В настоящий момент памятник архитектуры XV века находится в руинах, но после того как он в 2020 году вошел в ведение Выборгского объединённого музея-заповедника, его планируют отреставрировать."Сейчас мы планируем на 2021-2022 году первоочередные противоаварийные мероприятия, а затем обсудим с экспертным сообществом, с горожанами что там будет", — пояснил Цой.Кроме того, региональные власти планируют отреставрировать некогда жилой квартал Сэта Солберга, который в наши дни, по словам чиновника, сильно обвештал. "Сейчас идет подготовка сметы и проекта. Это будет театральный центр. Объём финансирования будет большим, пока сметы нет, но очевидно, что сумма будет более двух миллиардов рублей. Думаю, что он станет нашим прорывным объектом на ближайшие пять лет", — сообщил собеседник агентства.Помимо этого, власти региона активно взялись за реставрацию исторических жилых построек Выборга. Только за прошедшие два года в городе были отреставрированы 12 жилых многоквартирных домов — памятников культурного наследия регионального и федерального значения. В ближайшее время завершатся ремонтно-реставрационные работы еще на четырех объектах.В следующем 2021 году специалисты Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов начнут восстановление еще десять объектов."В начале следующего года правительство Ленинградской области планирует выступить с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство, о реставрации Фондом капитального ремонта домов объектов культурного наследия регионального и федерального значения, где меньше пяти квартир. Эти меры помогут нам взять в работу такие объекты, как "Дом горожанина" 18 века", — сказал Цой.
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ленинградская область, выборг

Выборгу вернут исторический облик

13:53 16.11.2020 (обновлено: 15:22 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют вернуть исторический облик старейшему городу региона — Выборгу, в частности, отреставрировав квартал Сэта Солберга и приспособив его под театральное пространство, а также восстановив собор монастыря Черных братьев, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального правительства по культуре, спорту и молодежной политике Владимир Цой.
По его словам, в настоящий момент региональные власти рассматривают перспективные объекты развития туристической инфраструктуры. Один из них - это собор монастыря Чёрных братьев. В настоящий момент памятник архитектуры XV века находится в руинах, но после того как он в 2020 году вошел в ведение Выборгского объединённого музея-заповедника, его планируют отреставрировать.
"Сейчас мы планируем на 2021-2022 году первоочередные противоаварийные мероприятия, а затем обсудим с экспертным сообществом, с горожанами что там будет", — пояснил Цой.
Кроме того, региональные власти планируют отреставрировать некогда жилой квартал Сэта Солберга, который в наши дни, по словам чиновника, сильно обвештал. "Сейчас идет подготовка сметы и проекта. Это будет театральный центр. Объём финансирования будет большим, пока сметы нет, но очевидно, что сумма будет более двух миллиардов рублей. Думаю, что он станет нашим прорывным объектом на ближайшие пять лет", — сообщил собеседник агентства.
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Помимо этого, власти региона активно взялись за реставрацию исторических жилых построек Выборга. Только за прошедшие два года в городе были отреставрированы 12 жилых многоквартирных домов — памятников культурного наследия регионального и федерального значения. В ближайшее время завершатся ремонтно-реставрационные работы еще на четырех объектах.
В следующем 2021 году специалисты Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов начнут восстановление еще десять объектов.
"В начале следующего года правительство Ленинградской области планирует выступить с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство, о реставрации Фондом капитального ремонта домов объектов культурного наследия регионального и федерального значения, где меньше пяти квартир. Эти меры помогут нам взять в работу такие объекты, как "Дом горожанина" 18 века", — сказал Цой.
 
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