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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/tela-1584763089.html
Глава НКР сообщил о вывезенных из Карабаха телах 150 армянских военных
Глава НКР сообщил о вывезенных из Карабаха телах 150 армянских военных
Тела 150 армянских военных вывезены с территории близ Шуши, сообщил в понедельник президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T04:43
2020-11-16T04:46
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
ереван
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Тела 150 армянских военных вывезены с территории близ Шуши, сообщил в понедельник президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.Арутюнян отметил также, что его беспокоят угрозы внутренней стабильности в Армении. "Настоятельно призываю все силы и лиц, вовлеченных во внутриполитические процессы в Армении, проявить национальное и государственное здравомыслие, ограждать родину от таких потрясений, которые могут стать могильщиками армянской государственности", - отметил Арутюнян.Он заявил, что решил активизировать в Карабахе политические консультации со всеми силами и деятелями для обсуждения вопросов послевоенного восстановления, реформирования системы государственного управления.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера "крайне опасными". Руководитель аппарата вице-премьера страны заявил, что в знак протеста покидает свой пост и партию премьера. О сложении мандата заявила депутат от правящей в Армении фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян, еще одна - Тагуи Товмасян - заявила, что намерена покинуть фракцию.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584739344.html
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Глава НКР сообщил о вывезенных из Карабаха телах 150 армянских военных

04:43 16.11.2020 (обновлено: 04:46 16.11.2020)
 
© Фото : Arayik Harutyunyan/FacebookАраик Арутюнян во время поездки в Нагорный Карабах
Араик Арутюнян во время поездки в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Arayik Harutyunyan/Facebook
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Тела 150 армянских военных вывезены с территории близ Шуши, сообщил в понедельник президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

"Хотя мы смогли спасти часть родины и тысячи жизней, однако понесли большие человеческие и территориальные потери, о чем в очередной раз свидетельствуют вывезенные в эти дни с подступов к Шуши тела 150 армянских военнослужащих… Еще сотни тел находятся на поле боя, это создает неопределенность для родных погибших и всего народа. В эти дни я сам уделяю много времени родным погибших и без вести пропавших, утешая их боль и совместно разыскивая наших павших героев", - написал Арутюнян в Facebook.

Арутюнян отметил также, что его беспокоят угрозы внутренней стабильности в Армении. "Настоятельно призываю все силы и лиц, вовлеченных во внутриполитические процессы в Армении, проявить национальное и государственное здравомыслие, ограждать родину от таких потрясений, которые могут стать могильщиками армянской государственности", - отметил Арутюнян.
Он заявил, что решил активизировать в Карабахе политические консультации со всеми силами и деятелями для обсуждения вопросов послевоенного восстановления, реформирования системы государственного управления.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
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Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера "крайне опасными". Руководитель аппарата вице-премьера страны заявил, что в знак протеста покидает свой пост и партию премьера. О сложении мандата заявила депутат от правящей в Армении фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян, еще одна - Тагуи Товмасян - заявила, что намерена покинуть фракцию.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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