https://ria.ru/20201116/stepanakert-1584856520.html

Российские спасатели прибыли в Степанакерт

Российские спасатели прибыли в Степанакерт

Оперативная группа МЧС России прибыла в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт для оказания помощи местному населению. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:54

2020-11-16T15:54

2020-11-16T15:54

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 16 ноя - РИА Новости. Оперативная группа МЧС России прибыла в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт для оказания помощи местному населению.В состав группы вошли 30 специалистов: представители центрального аппарата ведомства, спасатели Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", связисты и другие. С собой они доставили необходимую технику и полевой лагерь.На месте будет рассмотрен вопрос об увеличении группировки за счет 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся в готовности к вылету в Москве.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/stepanakert-1584788202.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире