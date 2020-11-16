https://ria.ru/20201116/robot-1584815428.html

Российские ученые разработали робота для работы на складе

Российские ученые разработали робота для работы на складе

Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета разработали автономного логистического робота, предназначенного... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:45

2020-11-16T12:45

2020-11-16T12:45

риа наука

донской государственный технический университет

домодедово (аэропорт)

москва

ростов-на-дону

технологии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки грузов на складах и в заводских цехах, он может заменить 2-4 сотрудников склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета – сотрудники компании WayBot Robotics – разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки грузов на складах и в заводских цехах", - говорится в сообщении.Отмечается, что для перемещения он использует техническое зрение, строит и сохраняет в памяти карту помещения, находит кратчайший маршрут от точки к точке, адаптируется к обстановке, объезжает препятствия и людей. Роботов WayBot M100 планируется предоставлять в аренду с поминутной тарификацией оплаты. Сейчас роботы тестируется на предприятиях в Ростове-на-Дону, Москве и Домодедове.Поясняется, что автономный логистический робот WayBot M100 представляет собой тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. С помощью камер, установленных на фронтальной части, робот ориентируется в пространстве, анализирует окружающую обстановку и самостоятельно прокладывает маршрут. Он предназначен как для перевозки грузов на собственной платформе, так и для буксировки тележек, может быть оснащен системой подъема грузов, зацепом для буксировки или роликовым механизмом для приемки грузов с конвейерной ленты.Уточняется, что робот довольно компактный, весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость его движения может достигать 7,2 километра в час, съемный аккумулятор позволяет функционировать без подзарядки до пяти часов. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, на котором отображается карта маршрута и уровень оставшегося заряда аккумулятора, а также удаленно посредством мобильного приложения или браузера."Наша цель – создать сервисных роботов, которые заменят человека на самых разных работах... В наши обязанности входит изготовление робота, его отладка на предприятии и дальнейшее обслуживание, в том числе постоянное обновление программного обеспечения. Оплату мы получаем только за время фактической работы WayBot... То есть за то время, когда робот простаивает или заряжается, предприятие не платит. В итоге такой робот будет обходиться дешевле, чем оплата труда 2-4 сотрудников", – отметил основатель и директор Waybot Robotics Максим Олейников.

https://ria.ru/20201113/bank-1584542082.html

https://ria.ru/20201113/studenty-1584310335.html

https://sn.ria.ru/20200327/1569187875.html

москва

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донской государственный технический университет, домодедово (аэропорт), москва, ростов-на-дону, технологии