Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201116/robot-1584815428.html
Российские ученые разработали робота для работы на складе
Российские ученые разработали робота для работы на складе
Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета разработали автономного логистического робота, предназначенного... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:45
2020-11-16T12:45
риа наука
донской государственный технический университет
домодедово (аэропорт)
москва
ростов-на-дону
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579756950_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_52723686f280b572b000fba32c5ffd58.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки грузов на складах и в заводских цехах, он может заменить 2-4 сотрудников склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета – сотрудники компании WayBot Robotics – разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки грузов на складах и в заводских цехах", - говорится в сообщении.Отмечается, что для перемещения он использует техническое зрение, строит и сохраняет в памяти карту помещения, находит кратчайший маршрут от точки к точке, адаптируется к обстановке, объезжает препятствия и людей. Роботов WayBot M100 планируется предоставлять в аренду с поминутной тарификацией оплаты. Сейчас роботы тестируется на предприятиях в Ростове-на-Дону, Москве и Домодедове.Поясняется, что автономный логистический робот WayBot M100 представляет собой тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. С помощью камер, установленных на фронтальной части, робот ориентируется в пространстве, анализирует окружающую обстановку и самостоятельно прокладывает маршрут. Он предназначен как для перевозки грузов на собственной платформе, так и для буксировки тележек, может быть оснащен системой подъема грузов, зацепом для буксировки или роликовым механизмом для приемки грузов с конвейерной ленты.Уточняется, что робот довольно компактный, весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость его движения может достигать 7,2 километра в час, съемный аккумулятор позволяет функционировать без подзарядки до пяти часов. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, на котором отображается карта маршрута и уровень оставшегося заряда аккумулятора, а также удаленно посредством мобильного приложения или браузера."Наша цель – создать сервисных роботов, которые заменят человека на самых разных работах... В наши обязанности входит изготовление робота, его отладка на предприятии и дальнейшее обслуживание, в том числе постоянное обновление программного обеспечения. Оплату мы получаем только за время фактической работы WayBot... То есть за то время, когда робот простаивает или заряжается, предприятие не платит. В итоге такой робот будет обходиться дешевле, чем оплата труда 2-4 сотрудников", – отметил основатель и директор Waybot Robotics Максим Олейников.
https://ria.ru/20201113/bank-1584542082.html
https://ria.ru/20201113/studenty-1584310335.html
https://sn.ria.ru/20200327/1569187875.html
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579756950_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_286c7e16a8ea4ecea0fd0042eb0221a3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донской государственный технический университет, домодедово (аэропорт), москва, ростов-на-дону, технологии

Российские ученые разработали робота для работы на складе

12:45 16.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки грузов на складах и в заводских цехах, он может заменить 2-4 сотрудников склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Резиденты промышленного коворкинга "Garaж" Донского государственного технического университета – сотрудники компании WayBot Robotics – разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки грузов на складах и в заводских цехах", - говорится в сообщении.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:41
Созданный при поддержке Корпорации МСП робот поможет донорам в Уфе
Отмечается, что для перемещения он использует техническое зрение, строит и сохраняет в памяти карту помещения, находит кратчайший маршрут от точки к точке, адаптируется к обстановке, объезжает препятствия и людей. Роботов WayBot M100 планируется предоставлять в аренду с поминутной тарификацией оплаты. Сейчас роботы тестируется на предприятиях в Ростове-на-Дону, Москве и Домодедове.
Поясняется, что автономный логистический робот WayBot M100 представляет собой тележку, оснащенную вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. С помощью камер, установленных на фронтальной части, робот ориентируется в пространстве, анализирует окружающую обстановку и самостоятельно прокладывает маршрут. Он предназначен как для перевозки грузов на собственной платформе, так и для буксировки тележек, может быть оснащен системой подъема грузов, зацепом для буксировки или роликовым механизмом для приемки грузов с конвейерной ленты.
Учащиеся Вологодского строительного колледжа - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00Хорошие новости
Дроны и роботы помогут вологодским студентам освоить профессию строителя
Уточняется, что робот довольно компактный, весит всего 40 килограммов, но за один раз способен перевозить грузы весом до 100 килограммов. Скорость его движения может достигать 7,2 километра в час, съемный аккумулятор позволяет функционировать без подзарядки до пяти часов. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, на котором отображается карта маршрута и уровень оставшегося заряда аккумулятора, а также удаленно посредством мобильного приложения или браузера.
"Наша цель – создать сервисных роботов, которые заменят человека на самых разных работах... В наши обязанности входит изготовление робота, его отладка на предприятии и дальнейшее обслуживание, в том числе постоянное обновление программного обеспечения. Оплату мы получаем только за время фактической работы WayBot... То есть за то время, когда робот простаивает или заряжается, предприятие не платит. В итоге такой робот будет обходиться дешевле, чем оплата труда 2-4 сотрудников", – отметил основатель и директор Waybot Robotics Максим Олейников.
Молодые профессионалы - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта, 09:00
Ученые придумали, как эффективно учить школьников робототехнике
 
РИА НаукаДонской государственный технический университетДомодедово (аэропорт)МоскваРостов-на-ДонуТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния