https://ria.ru/20201116/protest-1584868550.html

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг

Несколько сотен человек собрались у Театра оперы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:53

2020-11-16T16:53

2020-11-16T19:00

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались у Театра оперы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и внеочередных выборов. На площади также находятся сотрудники правоохранительных органов, спецподразделений МВД и силовиков в тяжелой экипировке нет. В армянской столице с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html

https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584793819.html

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

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Кадры митинга у академического театра в Ереване У академического театра оперы и балета в Ереване снова митинг, собравшиеся требуют отставки Пашиняна. 2020-11-16T16:53 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире