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В центре Еревана проходит антиправительственный митинг
В центре Еревана проходит антиправительственный митинг
Несколько сотен человек собрались у Театра оперы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:53
2020-11-16T19:00
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались у Театра оперы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и внеочередных выборов. На площади также находятся сотрудники правоохранительных органов, спецподразделений МВД и силовиков в тяжелой экипировке нет. В армянской столице с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html
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Кадры митинга у академического театра в Ереване
У академического театра оперы и балета в Ереване снова митинг, собравшиеся требуют отставки Пашиняна.
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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг

16:53 16.11.2020 (обновлено: 19:00 16.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 ноя РИА Новости. Несколько сотен человек собрались у Театра оперы в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и внеочередных выборов. На площади также находятся сотрудники правоохранительных органов, спецподразделений МВД и силовиков в тяжелой экипировке нет.
В армянской столице с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.
Сотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Он предатель!" Армянская оппозиция о властях, миротворцах и Карабахе

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
11:22Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий по Карабаху
Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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