https://ria.ru/20201116/otstavka-1584914949.html

Президент Армении утвердил отставку министра иностранных дел

Президент Армении утвердил отставку министра иностранных дел

Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:38

2020-11-16T22:38

2020-11-16T22:51

зограб мнацаканян

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского лидера.Премьер Армении Никол Пашинян в понедельник на встрече с депутатами от правящей фракции "Мой шаг" заявил, что решил уволить главу МИД."Освободить Зограба Мнацаканяна от должности министра иностранных дел Республики Армения", - говорится в указе Саркисяна, текст которого размещен на его сайте.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/armeniya-1584914525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/armeniya-1584891397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, армен саркисян, армения, в мире