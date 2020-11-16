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Власти Москвы рассказали об обеспечении города лекарствами
Власти Москвы рассказали об обеспечении города лекарствами
Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:13
2020-11-16T10:13
2020-11-16T10:36
алексей хрипун
здоровье - общество
московская городская дума
москва
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании комиссии МГД."В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами", - сказал Хрипун.По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трехмесячным запасом лекарств, имеются, в том числе, лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свертываемость крови.Также он добавил, что Москва в этом году приобрела лекарственные препараты на сумму более 8 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом. "В следующем году до 45 миллиардов увеличится финансирование на льготное обеспечение лекарственными препаратами, что на 2 миллиарда больше, чем в 2020", - отметил Хрипун.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей хрипун, здоровье - общество, московская городская дума, москва
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва
полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун
на заседании комиссии МГД
.
"В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами", - сказал Хрипун.
По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трехмесячным запасом лекарств, имеются, в том числе, лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свертываемость крови.
Также он добавил, что Москва в этом году приобрела лекарственные препараты на сумму более 8 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом. "В следующем году до 45 миллиардов увеличится финансирование на льготное обеспечение лекарственными препаратами, что на 2 миллиарда больше, чем в 2020", - отметил Хрипун.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.