https://ria.ru/20201116/lekarstva-1584778620.html

Власти Москвы рассказали об обеспечении города лекарствами

Власти Москвы рассказали об обеспечении города лекарствами

Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:13

2020-11-16T10:13

2020-11-16T10:36

алексей хрипун

здоровье - общество

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании комиссии МГД."В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами", - сказал Хрипун.По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трехмесячным запасом лекарств, имеются, в том числе, лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свертываемость крови.Также он добавил, что Москва в этом году приобрела лекарственные препараты на сумму более 8 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом. "В следующем году до 45 миллиардов увеличится финансирование на льготное обеспечение лекарственными препаратами, что на 2 миллиарда больше, чем в 2020", - отметил Хрипун.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html

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алексей хрипун, здоровье - общество, московская городская дума, москва