https://ria.ru/20201116/karabakh-1584844759.html

В Нагорный Карабах с 14 ноября вернулись 725 беженцев

В Нагорный Карабах с 14 ноября вернулись 725 беженцев

С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулись 725 человек, ранее покинувших места проживания из-за боевых действий, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:00

2020-11-16T15:00

2020-11-16T15:08

игорь конашенков

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулись 725 человек, ранее покинувших места проживания из-за боевых действий, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Пятнадцатого ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места проживания вернулись 725 человек, ранее покинувших территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий", - сказал он.Как отметил Конашенков, согласно договоренностям, в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших, который проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста.

https://ria.ru/20201115/spisok-1584706035.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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игорь конашенков, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире