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Защита историка Соколова подала иск к Первому каналу
Защита историка Соколова подала иск к Первому каналу
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и признавшего свою вину, подала иск к Первому каналу с требованием... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:52
2020-11-16T15:52
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
санкт-петербургский государственный университет
ксения собчак
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и признавшего свою вину, подала иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи "Док-ток" с Ксенией Собчак и бывшей возлюбленной Соколова Екатерины Пржигодзкой, заявил адвокат ученого Александр Торгашев."Сегодня мной был подан иск в Петроградский районный суд к Пржигодзкой и Первому каналу с требованием опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности сведения о пытках и избиении гражданки Пржигодзкой, якобы совершенные Соколовым в 2008 году", - сообщил РИА Новости Торгашев.По его словам, эту информацию Пржигодзкая донесла до телеаудитории в интервью Собчак в выпуске передачи "Док-ток" под названием "Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова"."Действуя от имени своего доверителя, я также прошу в иске удалить данный выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой и Первого канала по одной тысячи рублей в счет компенсации морального вреда", - добавил адвокат.Ранее сообщалось, что схожий иск был подан к Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" из-за фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона" на видеоплатформе Premier. Соколов просит обязать ответчиков опровергнуть указанные сведения путем размещения видеообращения Пржигодзкой, зачитывающей резолютивную часть решения суда. Также он просит обязать удалить фильм, взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда. Петроградский районный суд рассмотрит иск 26 ноября.Пржигодзкая на процессе по делу Соколова рассказывала о побоях, нанесенных ей историком в 2008 году. Свидетельствуя в суде, она утверждала, что, узнав о ее решении расстаться с ним, Соколов "вел себя агрессивно и очень жестоко", привязал к стулу, бил, "включил утюг в розетку и стал угрожать убийством", стал душить, причем "все это происходило при свечах". Соколов заявил, что это неправда.Громкое преступление, свидетельницей по которому выступала Пржигодзкая, произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
https://ria.ru/20201111/ekspertiza-1584122167.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), санкт-петербургский государственный университет, ксения собчак, санкт-петербург, происшествия

Защита историка Соколова подала иск к Первому каналу

15:52 16.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и признавшего свою вину, подала иск к Первому каналу с требованием удалить выпуск передачи "Док-ток" с Ксенией Собчак и бывшей возлюбленной Соколова Екатерины Пржигодзкой, заявил адвокат ученого Александр Торгашев.
"Сегодня мной был подан иск в Петроградский районный суд к Пржигодзкой и Первому каналу с требованием опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности сведения о пытках и избиении гражданки Пржигодзкой, якобы совершенные Соколовым в 2008 году", - сообщил РИА Новости Торгашев.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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По его словам, эту информацию Пржигодзкая донесла до телеаудитории в интервью Собчак в выпуске передачи "Док-ток" под названием "Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова".
"Действуя от имени своего доверителя, я также прошу в иске удалить данный выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой и Первого канала по одной тысячи рублей в счет компенсации морального вреда", - добавил адвокат.
Ранее сообщалось, что схожий иск был подан к Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" из-за фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона" на видеоплатформе Premier. Соколов просит обязать ответчиков опровергнуть указанные сведения путем размещения видеообращения Пржигодзкой, зачитывающей резолютивную часть решения суда. Также он просит обязать удалить фильм, взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда. Петроградский районный суд рассмотрит иск 26 ноября.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Пржигодзкая на процессе по делу Соколова рассказывала о побоях, нанесенных ей историком в 2008 году. Свидетельствуя в суде, она утверждала, что, узнав о ее решении расстаться с ним, Соколов "вел себя агрессивно и очень жестоко", привязал к стулу, бил, "включил утюг в розетку и стал угрожать убийством", стал душить, причем "все это происходило при свечах". Соколов заявил, что это неправда.
Громкое преступление, свидетельницей по которому выступала Пржигодзкая, произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
 
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-Петербургский государственный университетКсения СобчакСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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