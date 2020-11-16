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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/erevan-1584895196.html
Митингующие покинули территорию возле здания Генпрокуратуры в Ереване
Митингующие покинули территорию возле здания Генпрокуратуры в Ереване
Митингующие покинули территорию возле здания генеральной прокуратуры Армении в центре Еревана, движение транспорта, перекрытое из-за их акции, восстановлено,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:25
2020-11-16T19:25
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Митингующие покинули территорию возле здания генеральной прокуратуры Армении в центре Еревана, движение транспорта, перекрытое из-за их акции, восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию генеральной прокуратуры и тем самым перекрыли одну из дорог.Все митингующие покинули территорию возле Генпрокуратуры. Акция проходила без внештатных ситуаций, стычек с силовиками и потасовок не было. Сейчас сотрудники МВД сняли оцепление с главного входа, движение транспорта по дороге восстановлено.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Митингующие покинули территорию возле здания Генпрокуратуры в Ереване

19:25 16.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на Площади Свободы в Ереване
Участники митинга оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Митингующие покинули территорию возле здания генеральной прокуратуры Армении в центре Еревана, движение транспорта, перекрытое из-за их акции, восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что тысячи участников оппозиционного митинга, устроенного в центре Еревана с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пришли к зданию генеральной прокуратуры и тем самым перекрыли одну из дорог.
Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 18:06Ситуация в Нагорном Карабахе
На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
Все митингующие покинули территорию возле Генпрокуратуры. Акция проходила без внештатных ситуаций, стычек с силовиками и потасовок не было. Сейчас сотрудники МВД сняли оцепление с главного входа, движение транспорта по дороге восстановлено.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 14:50
Партия Пашиняна хочет лишить лидера оппозиции депутатских полномочий
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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