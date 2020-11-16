https://ria.ru/20201116/erevan-1584840979.html

Родные пропавших без вести в Карабахе военных собрались в Ереване

Родные пропавших без вести в Карабахе военных собрались в Ереване

Несколько десятков родителей и родственников пропавших без вести военных в Карабахе собрались у здания министерства обороны в Ереване, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:49

2020-11-16T14:49

2020-11-16T14:49

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Несколько десятков родителей и родственников пропавших без вести военных в Карабахе собрались у здания министерства обороны в Ереване, передает Sputnik Армения."Несколько десятков родителей и родственников военнослужащих, пропавших без вести, собрались у здания Минобороны, требуя дать ответ на вопрос, где их мужья, братья и дети", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, ситуация у здания Минобороны напряженная. Родители просят координаты их детей, они готовы поехать за ними сами. В то же время вход в административное здание Минобороны перекрыт полицейскими.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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баку

азербайджан

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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-16T14:49 true PT4M23S

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире