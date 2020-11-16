https://ria.ru/20201116/briks-1584843427.html

Страны БРИКС работают над совместимостью платежных систем, заявил Рябков

Страны БРИКС работают над совместимостью платежных систем, заявил Рябков

Страны БРИКС работают над сопряжением платежных систем стран-участниц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:54

2020-11-16T14:54

2020-11-16T15:42

брикс

министерство финансов рф (минфин россии)

сергей рябков

китай

юар

бразилия

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС работают над сопряжением платежных систем стран-участниц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не сказал бы, что мы создаем единую общую платежную систему. Это, наверное, находится несколько в отрыве от того, чем в практическом плане на сегодня занимаются наши коллеги в Центробанках и Минфинах, но сюжет по сопряжению национальных платежных систем о создании таких протоколов и таких форматов работы, когда бы платежные системы всех стран, входящих в объединение, были полностью совместимы, он очень актуален", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы движемся в этом направлении постепенно выверенными шагами. В ближайшие годы, я уверен, будут практические результаты. И здесь важно продемонстрировать, что мы принимаем в расчет интересы экономических операторов в полной мере", - заключил замглавы МИД.БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201116/briks-1584836197.html

https://ria.ru/20201116/ryabkov-1584802561.html

китай

юар

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, министерство финансов рф (минфин россии), сергей рябков, китай, юар, бразилия, в мире