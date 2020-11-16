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Страны БРИКС работают над совместимостью платежных систем, заявил Рябков
Страны БРИКС работают над совместимостью платежных систем, заявил Рябков
Страны БРИКС работают над сопряжением платежных систем стран-участниц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:54
2020-11-16T15:42
брикс
министерство финансов рф (минфин россии)
сергей рябков
китай
юар
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в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС работают над сопряжением платежных систем стран-участниц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не сказал бы, что мы создаем единую общую платежную систему. Это, наверное, находится несколько в отрыве от того, чем в практическом плане на сегодня занимаются наши коллеги в Центробанках и Минфинах, но сюжет по сопряжению национальных платежных систем о создании таких протоколов и таких форматов работы, когда бы платежные системы всех стран, входящих в объединение, были полностью совместимы, он очень актуален", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы движемся в этом направлении постепенно выверенными шагами. В ближайшие годы, я уверен, будут практические результаты. И здесь важно продемонстрировать, что мы принимаем в расчет интересы экономических операторов в полной мере", - заключил замглавы МИД.БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201116/briks-1584836197.html
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брикс, министерство финансов рф (минфин россии), сергей рябков, китай, юар, бразилия, в мире

Страны БРИКС работают над совместимостью платежных систем, заявил Рябков

14:54 16.11.2020 (обновлено: 15:42 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС работают над сопряжением платежных систем стран-участниц, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не сказал бы, что мы создаем единую общую платежную систему. Это, наверное, находится несколько в отрыве от того, чем в практическом плане на сегодня занимаются наши коллеги в Центробанках и Минфинах, но сюжет по сопряжению национальных платежных систем о создании таких протоколов и таких форматов работы, когда бы платежные системы всех стран, входящих в объединение, были полностью совместимы, он очень актуален", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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"Мы движемся в этом направлении постепенно выверенными шагами. В ближайшие годы, я уверен, будут практические результаты. И здесь важно продемонстрировать, что мы принимаем в расчет интересы экономических операторов в полной мере", - заключил замглавы МИД.
БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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БРИКСМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сергей РябковКитайЮАРБразилияВ мире
 
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