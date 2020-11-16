https://ria.ru/20201116/armeniya-1584919212.html

Участники встреч с президентом Армении призвали к отставке Пашиняна

Участники встреч с президентом Армении призвали к отставке Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян, выступая с обращением к соотечественникам в связи с обострением внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T23:41

2020-11-16T23:41

2020-11-16T23:41

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

тигран саркисян

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян, выступая с обращением к соотечественникам в связи с обострением внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Карабахе, заявил, что большинство участников проведенных с ним политических консультаций заявляли о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна.По словам Саркисяна, за последние несколько дней он провел политические консультации и десятки встреч с представителями парламентских и непарламентских сил, общественных организации, телефонные беседы соотечественниками из диаспоры."Абсолютное большинство участников встреч были едины во мнении – нужны соответствующие конституции отставка или прекращение полномочий премьер-министра и внеочередные парламентские выборы", - говорится в обращении, текст которого размещен на сайте президента.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/sarkisyan-1584912705.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, тигран саркисян, в мире