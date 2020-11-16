Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на Площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Оппозиционеры, собравшиеся в центре Еревана на митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, направились шествием к генеральной прокуратуре и МИД, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы направляемся к генеральной прокуратуре, чтобы потребовать законности, недопущения репрессий, задержаний. Чтобы генпрокуратура служила не Николу Пашиняну, который скоро уйдет, а республике, гражданам и конституции", - сказал на митинге один из его организаторов, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
По его словам, рядом с генпрокуратурой находится здание МИД. "Мы призовем прочно защищать наш внешний фронт", - сказал оппозиционер. Он сообщил, что следующий митинг запланирован на среду.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.