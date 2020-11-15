Суд отказался арестовывать экс-главу СНБ Армении Ванецяна

"Действующая власть в очередной раз незаконными и сфабрикованными делами попыталась воспрепятствовать моей политической деятельности. Но, слава богу, справедливость есть, и она на данном этапе восторжествовала. Я заверяю, что не совершал никаких преступлений ни сейчас, ни в целом в своей жизни. Я постоянно защищал и буду защищать закон. Но власти, нарушив Конституцию, за спиной народа подписали позорное соглашение о сдаче части нашей Родины", — заявил Ванецян, выйдя из здания суда.