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Суд отказался арестовывать экс-главу СНБ Армении Ванецяна
Суд отказался арестовывать экс-главу СНБ Армении Ванецяна
Суд отказался арестовывать экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, которого обвиняют в подготовке убийства премьера страны Никола... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T20:13
2020-11-15T23:56
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
беспорядки в ереване
армения
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ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Суд отказался арестовывать экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, которого обвиняют в подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее его адвокат Ерванд Варосян сообщил, что экс-главе СНБ предъявили обвинения по статьям "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору".В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. В протестах принимает участие и Ванецян, который возглавляет оппозиционную партию "Родина".
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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, беспорядки в ереване, армения, в мире

Суд отказался арестовывать экс-главу СНБ Армении Ванецяна

20:13 15.11.2020 (обновлено: 23:56 15.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц Артур Ванецян
 Артур Ванецян - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Суд отказался арестовывать экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, которого обвиняют в подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Действующая власть в очередной раз незаконными и сфабрикованными делами попыталась воспрепятствовать моей политической деятельности. Но, слава богу, справедливость есть, и она на данном этапе восторжествовала. Я заверяю, что не совершал никаких преступлений ни сейчас, ни в целом в своей жизни. Я постоянно защищал и буду защищать закон. Но власти, нарушив Конституцию, за спиной народа подписали позорное соглашение о сдаче части нашей Родины", — заявил Ванецян, выйдя из здания суда.

Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ранее его адвокат Ерванд Варосян сообщил, что экс-главе СНБ предъявили обвинения по статьям "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.
В протестах принимает участие и Ванецян, который возглавляет оппозиционную партию "Родина".
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