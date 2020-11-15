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Карабах опубликовал новый список погибших военных
Карабах опубликовал новый список погибших военных
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в воскресенье новый список погибших военных, в который включена 51 фамилия. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:12
2020-11-15T14:12
2020-11-15T14:12
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в воскресенье новый список погибших военных, в который включена 51 фамилия.По состоянию на субботу, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1382. В воскресенье был опубликован новый список с 51 фамилией. Даты гибели военнослужащих не указываются.В субботу пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель 2317 военных с начала эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201113/gospital-1584528727.html
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире