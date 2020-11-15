https://ria.ru/20201115/pashinyanya-1584695757.html

Защита Ванецяна оспорит обвинение в попытке покушения на Пашиняна

Защита Ванецяна оспорит обвинение в попытке покушения на Пашиняна

Защита бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна оспорит в суде его задержание по делу о подготовке убийства... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:41

2020-11-15T12:41

2020-11-15T12:41

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

галуст саакян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Защита бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна оспорит в суде его задержание по делу о подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил адвокат задержанного Ерванд Варосян.Ранее другой адвокат Ванецяна Лусине Саакян сообщила, что экс-глава СНБ задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По ее словам, власти пытаются обвинить экс-главу СНБ в подготовке убийства Пашиняна, адвокат назвала эти действия "позорным политическим преследованием".СНБ заявила в субботу, что пресекла попытку убийства Пашиняна его политическими противниками, указав, что по подозрению в преступных деяниях были задержаны несколько человек, в том числе и Ванцеян. Экс-глава СНБ участвовал в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра страны из-за подписания им заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201114/peregovory-1584668649.html

https://ria.ru/20201113/vozvraschenie-1584550324.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, галуст саакян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире