Защита Ванецяна оспорит обвинение в попытке покушения на Пашиняна
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Защита бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна оспорит в суде его задержание по делу о подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил адвокат задержанного Ерванд Варосян.
"Сегодня в 16.00 (15.00 мск) суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана рассмотрит вопрос о правомерности задержания Артура Ванецяна. До этого наши суды показали, что они не готовы нарушать закон и своей подписью и печатью участвовать в позорной капитуляции нашей страны. Мы надеемся, что никакая сила не может заставить наши суды действовать против закона и совести", - написал Варосян на своей странице в Facebook.
Ранее другой адвокат Ванецяна Лусине Саакян сообщила, что экс-глава СНБ задержан по подозрению в совершении деяний по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору". По ее словам, власти пытаются обвинить экс-главу СНБ в подготовке убийства Пашиняна, адвокат назвала эти действия "позорным политическим преследованием".
СНБ заявила в субботу, что пресекла попытку убийства Пашиняна его политическими противниками, указав, что по подозрению в преступных деяниях были задержаны несколько человек, в том числе и Ванцеян. Экс-глава СНБ участвовал в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра страны из-за подписания им заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.