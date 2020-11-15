https://ria.ru/20201115/davlenie-1584737961.html

Глава судебного совета Армении призвал судей не поддаваться давлению

Глава судебного совета Армении призвал судей не поддаваться давлению

Председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян в своем заявлении в воскресенье призвал судей республики не поддаваться давлению властных и... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T19:57

2020-11-15T19:57

2020-11-15T19:59

беспорядки в ереване

никол пашинян

ваграм багдасарян

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584704940_0:0:3375:1898_1400x0_80_0_0_d091945c8378e5fa14e2451ea1936271.jpg

ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян в своем заявлении в воскресенье призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов.В воскресенье в Ереване проходят несколько судебных заседаний, на которых рассматривается вопрос меры пресечения для лиц, обвиняемых в подготовке убийства премьера Никола Пашиняна. Среди обвиняемых - экс-глава СНБ Артур Ванецян и экс-глава парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян.Он призвал судей руководствоваться исключительно законами и конституцией, отправлять правосудие с высоким осознанием своей юрисдикции и заботой об авторитете судебной власти, оставаться верными присяге перед народом, воздерживаться от всякого политического давления и влияния. "Никакие властные, оппозиционные, политические круги и гражданское общество не могут вмешиваться или влиять на сферу ваших полномочий. Любое подобное вмешательство встретит мое жесткое сопротивление", - сказал Вардазарян. Он добавил, что такие случаи станут предметом расследования в рамках судебно-процессуальных норм.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ваграм багдасарян, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире