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Глава судебного совета Армении призвал судей не поддаваться давлению
Глава судебного совета Армении призвал судей не поддаваться давлению
Председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян в своем заявлении в воскресенье призвал судей республики не поддаваться давлению властных и... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T19:57
2020-11-15T19:59
беспорядки в ереване
никол пашинян
ваграм багдасарян
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян в своем заявлении в воскресенье призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов.В воскресенье в Ереване проходят несколько судебных заседаний, на которых рассматривается вопрос меры пресечения для лиц, обвиняемых в подготовке убийства премьера Никола Пашиняна. Среди обвиняемых - экс-глава СНБ Артур Ванецян и экс-глава парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян.Он призвал судей руководствоваться исключительно законами и конституцией, отправлять правосудие с высоким осознанием своей юрисдикции и заботой об авторитете судебной власти, оставаться верными присяге перед народом, воздерживаться от всякого политического давления и влияния. "Никакие властные, оппозиционные, политические круги и гражданское общество не могут вмешиваться или влиять на сферу ваших полномочий. Любое подобное вмешательство встретит мое жесткое сопротивление", - сказал Вардазарян. Он добавил, что такие случаи станут предметом расследования в рамках судебно-процессуальных норм.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ваграм багдасарян, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Глава судебного совета Армении призвал судей не поддаваться давлению

19:57 15.11.2020 (обновлено: 19:59 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна, который проходит у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района города Еревана
Участники митинга за освобождение экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна, который проходит у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района города Еревана - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян в своем заявлении в воскресенье призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов.
В воскресенье в Ереване проходят несколько судебных заседаний, на которых рассматривается вопрос меры пресечения для лиц, обвиняемых в подготовке убийства премьера Никола Пашиняна. Среди обвиняемых - экс-глава СНБ Артур Ванецян и экс-глава парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян.
Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

"Созрел судьбоносный исторический момент, чтобы продемонстрировать на практике наш высокий профессионализм, преданность родине путем поддержания высокой роли защитников верховенства и власти закона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте совета.

Он призвал судей руководствоваться исключительно законами и конституцией, отправлять правосудие с высоким осознанием своей юрисдикции и заботой об авторитете судебной власти, оставаться верными присяге перед народом, воздерживаться от всякого политического давления и влияния. "Никакие властные, оппозиционные, политические круги и гражданское общество не могут вмешиваться или влиять на сферу ваших полномочий. Любое подобное вмешательство встретит мое жесткое сопротивление", - сказал Вардазарян. Он добавил, что такие случаи станут предметом расследования в рамках судебно-процессуальных норм.

"Сейчас предметно и окончательно будет дан ответ на всколыхнувший общество и постыдный для судей вопрос: мы скулящие под стенами судьи (формулировка премьер-министра Никола Пашиняна – ред.) или преданные родине честные профессионалы", - добавил Вардазарян.

В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянВаграм БагдасарянВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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