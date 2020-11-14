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В Ереване проходит траурное мероприятие по погибшим в Карабахе
В Ереване проходит траурное мероприятие по погибшим в Карабахе
Представители армянской оппозиции проводят в Ереване траурное мероприятие по погибшим в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:58
2020-11-14T17:58
2020-11-14T19:12
никол пашинян
минздрав армении
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Представители армянской оппозиции проводят в Ереване траурное мероприятие по погибшим в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Акция, инициированная оппозиционными силами, началась с зажжения свеч на площади Свободы. Сейчас ее участники проводят шествие по центральным улицам столицы. Речей на мероприятиях нет, зачитываются имена погибших.Ранее в субботу минздрав Армении подтвердил гибель как минимум 2317 армянских военнослужащих с 27 сентября.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
баку
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В Ереване зажигают свечи по погибшим
Шествие началось с церемонии зажжения свечей. Затем собравшиеся прошли с лампадами и фотографиями погибших солдат по центральным улицам Еревана. Это проходило в полной тишине под звучащие через громкоговоритель имена погибших.
2020-11-14T17:58
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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их
Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы
2020-11-14T17:58
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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никол пашинян, минздрав армении, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире