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В Ереване проходит траурное мероприятие по погибшим в Карабахе
В Ереване проходит траурное мероприятие по погибшим в Карабахе
Представители армянской оппозиции проводят в Ереване траурное мероприятие по погибшим в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:58
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никол пашинян
минздрав армении
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Представители армянской оппозиции проводят в Ереване траурное мероприятие по погибшим в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Акция, инициированная оппозиционными силами, началась с зажжения свеч на площади Свободы. Сейчас ее участники проводят шествие по центральным улицам столицы. Речей на мероприятиях нет, зачитываются имена погибших.Ранее в субботу минздрав Армении подтвердил гибель как минимум 2317 армянских военнослужащих с 27 сентября.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
баку
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В Ереване зажигают свечи по погибшим
Шествие началось с церемонии зажжения свечей. Затем собравшиеся прошли с лампадами и фотографиями погибших солдат по центральным улицам Еревана. Это проходило в полной тишине под звучащие через громкоговоритель имена погибших.
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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их
Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы
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никол пашинян, минздрав армении, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

В Ереване проходит траурное мероприятие по погибшим в Карабахе

17:58 14.11.2020 (обновлено: 19:12 14.11.2020)
 
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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Представители армянской оппозиции проводят в Ереване траурное мероприятие по погибшим в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, инициированная оппозиционными силами, началась с зажжения свеч на площади Свободы. Сейчас ее участники проводят шествие по центральным улицам столицы. Речей на мероприятиях нет, зачитываются имена погибших.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Ранее в субботу минздрав Армении подтвердил гибель как минимум 2317 армянских военнослужащих с 27 сентября.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Никол ПашинянМинздрав АрменииИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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