https://ria.ru/20201114/tramp-1584581828.html

В Сети обсуждают фото "поседевшего из-за выборов" Трампа

В Сети обсуждают фото "поседевшего из-за выборов" Трампа

Пользователи Twitter обратили внимание на "изменения во внешности" президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T06:24

2020-11-14T06:24

2020-11-14T07:14

дональд трамп

джо байден

сша

twitter

в мире

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на "изменения во внешности" президента США Дональда Трампа.Накануне Трамп выступал перед журналистами возле Белого дома и заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок. Некоторым комментаторам показалось, что цвет прически американского лидера отличается от светлого оттенка волос."Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?" — спросила Виктория Браунворт."Трамп внезапно больше не блондин. Его волосы, кажется, поседели со дня выборов", — считает Фрида Гитис."Видимо, проигрыш, действительно, сильно ударил по нему", — выразил мнение пользователь @TDTrespass."Похоже, краска для волос Трампа сошла", — пошутил Ахмед Баба.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. В минувшую субботу кандидат от демократов Джо Байден заявил о своей победе. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать свою победу в суде.

https://ria.ru/20201113/trump-1584405290.html

https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире