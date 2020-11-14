Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/tramp-1584581828.html
В Сети обсуждают фото "поседевшего из-за выборов" Трампа
В Сети обсуждают фото "поседевшего из-за выборов" Трампа
Пользователи Twitter обратили внимание на "изменения во внешности" президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T06:24
2020-11-14T07:14
дональд трамп
джо байден
сша
twitter
в мире
выборы президента сша — 2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4e6c9223cbdfe7a8cbeee93829026f4c.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на "изменения во внешности" президента США Дональда Трампа.Накануне Трамп выступал перед журналистами возле Белого дома и заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок. Некоторым комментаторам показалось, что цвет прически американского лидера отличается от светлого оттенка волос."Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?" — спросила Виктория Браунворт."Трамп внезапно больше не блондин. Его волосы, кажется, поседели со дня выборов", — считает Фрида Гитис."Видимо, проигрыш, действительно, сильно ударил по нему", — выразил мнение пользователь @TDTrespass."Похоже, краска для волос Трампа сошла", — пошутил Ахмед Баба.Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. В минувшую субботу кандидат от демократов Джо Байден заявил о своей победе. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать свою победу в суде.
https://ria.ru/20201113/trump-1584405290.html
https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9b14a26f633e094929ae6543611d4d0d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

В Сети обсуждают фото "поседевшего из-за выборов" Трампа

06:24 14.11.2020 (обновлено: 07:14 14.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на "изменения во внешности" президента США Дональда Трампа.
Накануне Трамп выступал перед журналистами возле Белого дома и заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок. Некоторым комментаторам показалось, что цвет прически американского лидера отличается от светлого оттенка волос.

"Неужели Трамп поседел на этой неделе?" — задался вопросом пользователь под ником @mariaklosgibson.

"Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?" — спросила Виктория Браунворт.
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 06:51Выборы президента США — 2020
NYT сообщила о возможных действиях Трампа при официальной победе Байдена
"Трамп внезапно больше не блондин. Его волосы, кажется, поседели со дня выборов", — считает Фрида Гитис.
"Видимо, проигрыш, действительно, сильно ударил по нему", — выразил мнение пользователь @TDTrespass.
"Похоже, краска для волос Трампа сошла", — пошутил Ахмед Баба.
Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября. В минувшую субботу кандидат от демократов Джо Байден заявил о своей победе. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать свою победу в суде.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 10:30Выборы президента США — 2020
В окружении Трампа рассказали о его попытках изменить итоги выборов
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАTwitterВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Лента новостейМолния