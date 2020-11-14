https://ria.ru/20201114/trump-1584577001.html

Трамп допустил, что может не остаться на второй президентский срок

Трамп допустил, что может не остаться на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T01:09

2020-11-14T01:09

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок.Тем не менее американский лидер пообещал, что его администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201114/biden-1584575889.html

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире