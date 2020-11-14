Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/trump-1584577001.html
Трамп допустил, что может не остаться на второй президентский срок
Трамп допустил, что может не остаться на второй президентский срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:09
2020-11-14T04:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988335_0:104:3071:1832_1400x0_80_0_0_b61d9d12faca97314c039a0b5c88aa36.jpg
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок.Тем не менее американский лидер пообещал, что его администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201114/biden-1584575889.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988335_119:0:2848:2047_1400x0_80_0_0_6b68cc9896c767de74e487cc8ac20af1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп допустил, что может не остаться на второй президентский срок

01:09 14.11.2020 (обновлено: 04:01 14.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок.
Тем не менее американский лидер пообещал, что его администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.

"Эта администрация не будет вводить карантин. Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин… Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин", — сказал Трамп, выступая перед журналистами.

Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.
Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
00:46Выборы президента США — 2020
Байден дал новые обещания американцам
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Лента новостейМолния