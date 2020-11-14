Трамп допустил, что может не остаться на второй президентский срок
01:09 14.11.2020 (обновлено: 04:01 14.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, останется ли он на своем посту на второй срок.
Тем не менее американский лидер пообещал, что его администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.
"Эта администрация не будет вводить карантин. Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин… Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин", — сказал Трамп, выступая перед журналистами.
Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств.
Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.