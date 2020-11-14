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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/sobor-1584660747.html
Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши
Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши
Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском Шуши. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:55
2020-11-14T20:55
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском Шуши."С сожалением отмечаем, что вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости. Азербайджану с его покровителем, геноцидальной Турцией, нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида, которая в течение десятилетий в различных формах проводилась в Азербайджане и Нахичеванской Автономной Республике", - говорится в заявлении на странице ААЦ в Facebook.Армянская церковь призвала международное сообщество, межцерковные структуры предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.Позднее в субботу пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, во время которого российский лидер отметил важность обеспечить сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность христианских храмов и монастырей в Карабахе. Как сообщил Кремль, президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и заверил, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.Восьмого октября собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши был дважды обстрелян. В результате второго обстрела были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201112/avtonomiya-1584298977.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши

20:55 14.11.2020
 
© РИА НовостиПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя в карабахском Шуши - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском Шуши.
"С сожалением отмечаем, что вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости. Азербайджану с его покровителем, геноцидальной Турцией, нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида, которая в течение десятилетий в различных формах проводилась в Азербайджане и Нахичеванской Автономной Республике", - говорится в заявлении на странице ААЦ в Facebook.
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Позднее в субботу пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, во время которого российский лидер отметил важность обеспечить сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность христианских храмов и монастырей в Карабахе. Как сообщил Кремль, президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и заверил, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.
Восьмого октября собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши был дважды обстрелян. В результате второго обстрела были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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