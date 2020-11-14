https://ria.ru/20201114/razvertyvanie-1584631755.html

Российские миротворцы завершают развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершают развертывание постов в Карабахе

Российские военные сегодня закончат развертывание наблюдательных постов в Карабахе, сообщил командующий российскими миротворческими силами в регионе... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:29

2020-11-14T15:29

2020-11-14T22:04

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

россия

нагорный карабах

сергей шойгу

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584515773_0:316:3022:2015_1400x0_80_0_0_28c6b6e3d826b17fa3ca0d06fab1d4e5.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные сегодня закончат развертывание наблюдательных постов в Карабахе, сообщил командующий российскими миротворческими силами в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил о восьми уже развернутых пунктах в зоне "Юг", а также о планах разместить в субботу еще восемь в зоне "Север".В зоне конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

россия

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Корреспонденты Sputnik Армения побывали у российского блокпоста между Степанакертом и Шуши Корреспонденты Sputnik Армения побывали у российского блокпоста между Степанакертом и Шуши. На этой дороги были тела погибших, часть уже передали сторонам конфликта. Здесь все еще видны следы боев, повсюду снаряды и брошенные вещи, стоят обстрелянные машины. У блокпоста видна машина МККК, что свидетельствует о процессе передачи тел. 2020-11-14T15:29 true PT2M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, рустам мурадов, россия, нагорный карабах, сергей шойгу, в мире