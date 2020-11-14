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Российские миротворцы завершают развертывание постов в Карабахе
Российские миротворцы завершают развертывание постов в Карабахе
Российские военные сегодня закончат развертывание наблюдательных постов в Карабахе, сообщил командующий российскими миротворческими силами в регионе... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:29
2020-11-14T15:29
2020-11-14T22:04
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
россия
нагорный карабах
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные сегодня закончат развертывание наблюдательных постов в Карабахе, сообщил командующий российскими миротворческими силами в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил о восьми уже развернутых пунктах в зоне "Юг", а также о планах разместить в субботу еще восемь в зоне "Север".В зоне конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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РИА Новости
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Корреспонденты Sputnik Армения побывали у российского блокпоста между Степанакертом и Шуши
Корреспонденты Sputnik Армения побывали у российского блокпоста между Степанакертом и Шуши. На этой дороги были тела погибших, часть уже передали сторонам конфликта. Здесь все еще видны следы боев, повсюду снаряды и брошенные вещи, стоят обстрелянные машины. У блокпоста видна машина МККК, что свидетельствует о процессе передачи тел.
2020-11-14T15:29
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видео, рустам мурадов, россия, нагорный карабах, сергей шойгу, в мире
Российские миротворцы завершают развертывание постов в Карабахе
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные сегодня закончат развертывание наблюдательных постов в Карабахе, сообщил командующий российскими миротворческими силами в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
2020-11-14T15:29
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