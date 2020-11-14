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На ведущей из НКР в Армению дороге образовалась многокилометровая пробка

На ведущей из НКР в Армению дороге образовалась многокилометровая пробка

Многокилометровая пробка образовалась на дороге, ведущей из непризнанной Нагорного-Карабахской республики на территории Армении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T23:19

2020-11-14T23:19

2020-11-14T23:44

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ВАРДЕНИС (Армения), 14 ноя - РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась на дороге, ведущей из непризнанной Нагорного-Карабахской республики на территории Армении, передает корреспондент РИА НовостиЗатор длиной в несколько километров образовался на дороге, ведущей в Армению с территории непризнанной Нагорного- Карабахской республики. Причиной тому послужила маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. Основная дорога по непонятной причине перекрыта, движение осуществляется медленно. В общей сложности участок длиной в полтора километра людям пришлось преодолевать около пяти часов.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире