На ведущей из НКР в Армению дороге образовалась многокилометровая пробка
23:19 14.11.2020 (обновлено: 23:44 14.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге возле города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
ВАРДЕНИС (Армения), 14 ноя - РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась на дороге, ведущей из непризнанной Нагорного-Карабахской республики на территории Армении, передает корреспондент РИА Новости
Затор длиной в несколько километров образовался на дороге, ведущей в Армению с территории непризнанной Нагорного- Карабахской республики. Причиной тому послужила маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. Основная дорога по непонятной причине перекрыта, движение осуществляется медленно. В общей сложности участок длиной в полтора километра людям пришлось преодолевать около пяти часов.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.