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Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в находящемся под контролем ВС республики Физулинском районе вокруг Нагорного Карабаха, сообщает азербайджанская... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T18:16

2020-11-14T18:16

2020-11-14T18:16

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в находящемся под контролем ВС республики Физулинском районе вокруг Нагорного Карабаха, сообщает азербайджанская генпрокуратура.Ранее азербайджанская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов Физулинского района в зоне боевых действий в Карабахе.По данным ведомства, в субботу около 17.00 (16.00 мск) два брата подорвались на мине на территории Физулинского района. В результате один из братьев погиб, другой получил тяжелые травмы.Сотрудники прокуратуры проводят следственные мероприятия.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире