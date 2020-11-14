Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорящий автомобиль на горной дороге в районе города Карвачар
БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в находящемся под контролем ВС республики Физулинском районе вокруг Нагорного Карабаха, сообщает азербайджанская генпрокуратура.
Ранее азербайджанская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов Физулинского района в зоне боевых действий в Карабахе.
По данным ведомства, в субботу около 17.00 (16.00 мск) два брата подорвались на мине на территории Физулинского района. В результате один из братьев погиб, другой получил тяжелые травмы.
"Сотрудники прокуратуры провели осмотр места, назначена экспертиза. По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2, 116.0.6, следствие продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники прокуратуры проводят следственные мероприятия.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.