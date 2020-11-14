https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584651096.html
Петербургская больница подтвердила госпитализацию Хрусталева
Петербургская больница подтвердила госпитализацию Хрусталева
Телеведущий Дмитрий Хрусталев, соведущий шоу Первого канала "Вечерний Ургант", госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге, подтвердили РИА РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:16
2020-11-14T19:16
2020-11-14T20:10
шоубиз
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев, соведущий шоу Первого канала "Вечерний Ургант", госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге, подтвердили РИА Новости в приемном отделении медучреждения."Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован", - сообщили агентству.Ранее СМИ сообщили, что Хрусталева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы №40 Сестрорецка в Ленинградской области. По информации "СтарХит", телеведущий не может дышать самостоятельно.В приемном покое не стали уточнять состояние шоумена, сославшись на правила о неразглашении персональных данных.
https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584654286.html
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дмитрий хрусталев, сестрорецк, санкт-петербург, общество