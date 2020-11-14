https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584651096.html

Петербургская больница подтвердила госпитализацию Хрусталева

Петербургская больница подтвердила госпитализацию Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев, соведущий шоу Первого канала "Вечерний Ургант", госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге, подтвердили РИА РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:16

2020-11-14T19:16

2020-11-14T20:10

шоубиз

дмитрий хрусталев

сестрорецк

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев, соведущий шоу Первого канала "Вечерний Ургант", госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге, подтвердили РИА Новости в приемном отделении медучреждения."Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован", - сообщили агентству.Ранее СМИ сообщили, что Хрусталева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы №40 Сестрорецка в Ленинградской области. По информации "СтарХит", телеведущий не может дышать самостоятельно.В приемном покое не стали уточнять состояние шоумена, сославшись на правила о неразглашении персональных данных.

https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584654286.html

сестрорецк

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, сестрорецк, санкт-петербург, общество