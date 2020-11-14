Путин и Алиев обсудили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
© РИА Новости / Андрей КоцРоссийские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в телефонной беседе выразили удовлетворение спокойной обстановкой на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
"Четырнадцатого ноября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора обсуждались практические аспекты реализации договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и спокойствием на линии соприкосновения", - сообщает пресс-служба Алиева.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.