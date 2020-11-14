https://ria.ru/20201114/karabakh-1584668336.html

Путин и Алиев обсудили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

Путин и Алиев обсудили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в телефонной беседе выразили удовлетворение спокойной обстановкой на линии соприкосновения в зоне РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T23:07

2020-11-14T23:07

2020-11-14T23:07

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584648784_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_658dc91a1f63ca9f19a589d1e1651086.jpg

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в телефонной беседе выразили удовлетворение спокойной обстановкой на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире